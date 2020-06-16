Экс-сотрудник ГИБДД из Заринска осужден за мошенничество со страховками

Бывшему старшему инспектору ГИБДД МО МВД РФ "Заринский", а также двум его знакомым назначили наказание за мошенничество в сфере автострахования. Об этом сообщает региональный СК.

По данным следствия, в 2017 году полицейский совместно со своим 42-летним знакомым придумали мошенническую схему. От своего имени он создал фиктивные документы, согласно которым его знакомый якобы попал в ДТП и мог претендовать на страховые выплаты. Страховая компания выплатила "пострадавшему" 149 тысяч рублей.

Аналогичным образом в 2018 году полицейский попытался получить деньги вместе со вторым знакомым, но довести дело до конца им не удалось. Страховая признала документы фиктивными и отказала в выплате.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Суд назначил наказание бывшему сотруднику в виде пяти лет лишения свободы условно, со штрафом в доход федерального бюджета в размере 100 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах власти на три года, с испытательным сроком на пять лет, остальные получили от 1 года 6 месяцев до 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком от 2 до 5 лет.