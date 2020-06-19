75 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19.

В Барнауле выявили 30 зараженных, в Михайловском районе – 18, в Ребрихинском районе – 14, в Тальменском районе – 4, в Рубцовске – 2, в Новоалтайске, Славгороде, Егорьевском, Залесовском, Курьинском, Троицком, Панкрушихинском районах – по одному человеку.

Таким образом, на 19 июня в регионе подтвердили 3153 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 2127 человек. В тяжелом состоянии находится 51 пациент, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, в пятницу, 19 июня, состоится заключительная дезинфекция центральной больницы Михайловского района. Ранее там выявили вспышку коронавируса. На данный момент известно о 20 заболевших. В связи с этим провели максимальную выписку пациентов. Больных временно госпитализируют в Волчихинскую ЦРБ.