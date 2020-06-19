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+75. Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Общее число заболевших в регионе составляет 3153
Фото: ournetcdn.net

Фото: ournetcdn.net

75 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19.

В Барнауле выявили 30 зараженных, в Михайловском районе – 18, в Ребрихинском районе – 14, в Тальменском районе – 4, в Рубцовске – 2, в Новоалтайске, Славгороде, Егорьевском, Залесовском, Курьинском, Троицком, Панкрушихинском районах – по одному человеку.

Таким образом, на 19 июня в регионе подтвердили 3153 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 2127 человек. В тяжелом состоянии находится 51 пациент, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, в пятницу, 19 июня, состоится заключительная дезинфекция центральной больницы Михайловского района. Ранее там выявили вспышку коронавируса. На данный момент известно о 20 заболевших. В связи с этим провели максимальную выписку пациентов. Больных временно госпитализируют в Волчихинскую ЦРБ.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

19.06.2020 13:16
- гость -

Вот это да! 75! Томенко не боится такие данные подавать?

19.06.2020 13:16
Как то так

Так, какие ставки кто вчера делал. Кто у нас победитель?

19.06.2020 13:28
- гость -

рискуете больше 70 писать. атата вам

19.06.2020 13:29
- гость -

вчерашний студент сотку зажал!

19.06.2020 13:30
Гость

Виктор Петрович,по вашим словам "все сильны задним умом"-не пора ли вертать в зад ограничения?

19.06.2020 13:34
- гость -

19.06.2020 13:30
Гость

Пора!

19.06.2020 13:35
Гость

Кто объяснит,почему в соседней Кемеровской области с её заводами,шахтами всего 1200 инфицированных,а в наших степях 3155? В больницах заражаются? Тогда почему Попов еще не в отставке?

19.06.2020 13:40
я

Кемеровская область богатая может позволить себе ИСЗ, а мы нищие, все ИСЗ из г... и палок делаем. Знаменитые фотки из Змеиногорска помните. Вот и рост заболевших и вспышки в мед учреждениях и заболевшие медики

19.06.2020 13:41
Гость

Давайте в крае в это воскресенье "одобрим" Конституцию (заодно и парадом пройдём,чтобы вас-ВПТ,Москва не наругала) и с понедельника пойдём на карантин. Иначе до июля можем недотянуть!

19.06.2020 13:41
- гость -

19.06.2020 13:35
Гость
Не трожь человека. Он вам не местный что бы его вот так взашей выгнать. Он заморский. Привезенный.

19.06.2020 13:41
Денис

19.06.2020 13:30
Гость

Виктор Петрович,по вашим словам "все сильны задним умом"-не пора ли вертать в зад ограничения?


Вот вы умный или нет? Ну снял Томенко эти ограничения частично. А вот вы скажите, что по факту то изменилось после этого 1го этапа?) Да ничегошеньки!!! Хотите, одевайте маску и сидите дома, раз боитесь....

19.06.2020 13:45
Гость

19.06.2020 13:41
Денис
Я рад за вас,вы ещё в комментариях.

19.06.2020 13:47
Гость

19.06.2020 13:41
- гость -
Команда Томенко похожа на Евдокимовский сброд. Ничем не лучше.

19.06.2020 13:49
- гость -

Столько дней прошло ,а всё только увеличивается и увеличивается!!!!!!

Сейчас ещё и санатории Белокурихи открыли(где 99% всех гостей – из других регионов. Увы, уровень дохода в Алтайском крае не такой высокий, чтобы люди позволили отдохнуть в санатории)

19.06.2020 13:55
- гость -

С такой Поповской организацией будет только хуже. Полная профанация, а не забота о людях.

19.06.2020 13:56
- гость -

19.06.2020 13:47

Команда Томенко похожа на Евдокимовский сброд. Ничем не лучше.

По бухарю сурику скучаешь

19.06.2020 13:59
- гость -

краснодар тоже открыли
в анапе сразу +11
а то ни одного было

19.06.2020 13:59
Гость

19.06.2020 13:49
- гость -
Белокуриху боженька в лоб поцеловал:если ничего не пропустил-всего один инфицированный.
Даже странно.(и подозрительно)

19.06.2020 14:02
- гость -

Надо вообще снять все ограничения. Быстрее заболеем и сдохнем. А выживут богатые и здоровые. И никаких проблем.

19.06.2020 14:03
гость

и в Республике Алтай сегодня скачок

19.06.2020 14:06
Гость

19.06.2020 13:56
- гость -
Тогда был разброд и шатание,но за 20 лет у нас ведь "вертикаль" выстроили,а она оказывается недееспособна.
Как раньше говорили: а если завтра война?
"Грёбаные чу...и,пропаду я с вами!"(из анекдота)

19.06.2020 14:11
Гость

"В связи с этим провели максимальную выписку пациентов. Больных временно госпитализируют в Волчихинскую ЦРБ." *с)
Всех проверили на ковид? Или повезли его в Волчиху и по домам?

19.06.2020 14:13
- гость -

19.06.2020 13:41
Денис

А во что одевать маску не подскажете? Я то я думала ее на себя НАдевают)))

19.06.2020 14:17
- гость -

Нормально Томенко разрешает жить и работать.
Жесткий карантин как в Китае мы не в состоянии ввести.
Значит, надо смириться с распространением и жить обычной жизнью, но с соблюдением мер максимально допустимой для каждого самоизоляции, масочного режима и мытья рук.
Ибо эта зараза пришла навсегда. Всю жизнь в карантине не просидишь.

19.06.2020 14:18
Гость

19.06.2020 13:40
я
Я в курсе,что медицина финансируется из краевого бюджета,и врачей Змеиногорских помню. Уже после эпических кадров,мне звонили из какой-то райбольницы и спрашивали,нет ли у меня сизов для врачей (хотя это далеко не мой профиль.) Сами ищут.
И перефразирую слоган пред выборный: " А что Попов?"

19.06.2020 14:30
Гость

"Жесткий карантин как в Китае мы не в состоянии ввести." (с)
А почему?

19.06.2020 14:32
- гость -

19.06.2020 13:35
Гость
Кто объяснит,почему в соседней Кемеровской области с её заводами,шахтами всего 1200 инфицированных

Вы в курсе, что на шахтах работают в респираторах?

19.06.2020 14:38
Гость

19.06.2020 14:32
- гость -
В курсе.Как и на заводах. Они их дома одевают и идут на работу и с работы. А наши одноклеточные этого не делают, потому-что считают,если я вирус не вижу,значит его нет.
Нашим опять денег нет для покупки "здоровья",им бесплатными обеспечь!?

19.06.2020 14:40
Гость.

Вы в курсе, что на шахтах работают в респираторах?

Это плохо или хорошо?

19.06.2020 14:42
Кузбасс

19.06.2020 14:32
- гость -
19.06.2020 13:35
Гость
Кто объяснит,почему в соседней Кемеровской области с её заводами,шахтами всего 1200 инфицированных

Вы в курсе, что на шахтах работают в респираторах?
-------------------------------------
Не пропагандируют туризм и завоз. Охраняют границы региона. Тестируют и изолируют.

19.06.2020 14:43
Кузбасс

19.06.2020 14:32
- гость -
19.06.2020 13:35
Гость
Кто объяснит,почему в соседней Кемеровской области с её заводами,шахтами всего 1200 инфицированных

Вы в курсе, что на шахтах работают в респираторах?
-------------------------------------
Не пропагандируют туризм и завоз. Охраняют границы региона. Тестируют и изолируют.

19.06.2020 14:47
- гость -

В Кемеровской области население старается не покидать своих населенных пунктов и не растаскивать заразу по всему региону.

19.06.2020 14:50
Виктор

Граждане Алтая !!!!Носите маски на лице в общественном месте,А не на другом месте.Сами виновны в повышении случаев заболевании(. короной). В транспорте по городу ,без масок, насчитываешь ,один в маске ,а семь без масок. Эдак мы и к сентябрю не избавимся от (короны), Вот вам и нарушение инструкции. И русское авось.

19.06.2020 14:51
Гость

19.06.2020 14:42
Кузбасс
Да я это всё знаю,хотелось то от губернатора и роспотребнадзора разъяснение услышать.Их версию и чтобы правдоподобно вышло.
Кстати ещё: наши "хвалились",что на 3 тысячи инфицированных около пятидесяти умерших. А в Кузе-на 1200инфицированных-7 умерших.

19.06.2020 15:04
- гость -

Всем предлагающим привыкать жить с коронавирусом.

Вот есть корь. Если эпидемия, то закрываются детсады, школы и другие учреждения, где есть заболевшие, карантинят, выявляют, лечат. Почему – то никому в голову не приходит оставлять, как есть и не принимать мер. Никто не говорит, что корь придумали в политических целях и на самом деле её нет.

Что касается ковида, то другой подход. Ничего не видеть. Ничего не знать. Не носить СИЗы. Не соблюдать дистанцию. Всё открыть, всё разрешить. Видим результат. Весь Барнаул в короне. Из-за этого закрываются больницы и поликлиники. Невозможно получить медпомощь.

Многие безголовые переболели, скоро пойдут по второму кругу, так как антитела не у всех и не в нужном количестве.

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