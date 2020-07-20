191 зараженного коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки

Еще 191 новый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвержден в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе по ситуации с COVID-19.
Новые случаи заражения распределились следующим образом: Барнаул – 101, Бийск – 15, Бурлинский район – 9, Новоалтайск и Тальменский районы – по 7, Камень-на-Оби, Славгород, Бийский, Павловский, Первомайский районы – по 4, Егорьевский, Красногорский, Мамонтовский районы – по 3, Рубцовск, Заринск, Благовещенский, Панкрушихинский, Шелаболихинский районы – по 2, Белокуриха, Баевский, Змеиногорский, Калманский, Ключевский, Крутихинский, Кулундинский, Локтевский, Михайловский, Петропавловский, Ребрихинский, Троицкий, Табунский районы – по одному заболевшему.
Таким образом, с начала эпидемии в Алтайском крае коронавирус выявили уже у 7573 человек. Выздоровели 4799 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 95 человек, из них 27 подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, в регионе действует обязательный масочный режим. Ранее полицейские проверили, как соблюдают противоэпидемические правила в общественном транспорте Барнаула. Выяснилось, что маски носят все водители и кондукторы, а вот некоторые пассажиры пренебрегают требованиями. С нарушителями провели профилактические беседы.
Комментарии
правдивые цифры или для коэффициента меньше 1?
Что случилось???
Стали меньше тестов делать???
20.07.2020 12:57
- гость -
20.07.2020 12:57
гостьЯ
Догадайтесь с одного раза.
Пока людям отказывают в бесплатном тестировании все эти цифры могут говорить лишь об одном - количество инфицированных больше чем озвучиваемые штабом.
Просто кого-то посчитали, кого-то не посчитали. Сдаётся мне, что непосчитанных больше раза в 3-4...
да что вы! просто большинство молодцы, носят маски. это сарказм, если что!
20.07.2020 13:06
Павсекакий
Пока людям отказывают в бесплатном тестировании все эти цифры могут говорить лишь об одном - количество инфицированных больше чем озвучиваемые штабом.
Разрешили с завтрашнего дня всем желающим. Вопрос кто делать эти анализы будет если сейчас лаборатории задыхаются. Вы сами?
Вот слова из интервью заведующий лаборатории ПЦР диагностического.
"Сейчас мы принимаем от 3000 и более проб в сутки. За прошлые выходные было больше 7 тыс. Стандартная мощность лаборатории — 1,2 тыс. анализов в сутки. И это проблема."
Да какая разница сколько тестов, если цифру которую вы наблюдаете на мониторе ежедневно утверждает сам губернатор? Вы же верите, что у нас губернатор самый честный и не станет рисовать цифры какие захочет?
Всё,пора "послаблять",четвёртый день снижение. ВПТ,вы меня слышите?
пошел подгон статистики по циферки "как нужно"
Потому что ни теста , ни Кт не добъешься.
20.07.2020 13:41
гость
Потому что ни теста , ни Кт не добъешься.
Если есть показания, то легко. А если просто очень хочется, то за ваши деньги любые ваши прихоти.
"Разрешили с завтрашнего дня всем желающим."
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Не надо утрировать. Речь не идёт о всех делающих. Тестировать надо всех симптомных и контактных.
"Вопрос кто делать эти анализы будет..."
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Это кому вопрос? Мне? Я что-ли трубил со всех телеэкранов, что эпидемия под контролем благодаря эффективной системе здравоохранения, бережно сохранённой путиным ещё с советских времён? Или я помощь рассылал по заграницам, когда здесь готовиться надо было, чтобы вот таких вопросов не возникало?
"Если есть показания, то легко. "
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если уж врать, то надо изображать из себя очень осведомлённого (откуда -то) человека. Как-то так?
Частица "то" употребляется в данном выражении через дефис. Ты же топил тут за поправки ради сохранения русского языка, как шептал безруков?
не правда кондуктора не все соблюдают режим .Ехала в 119 автобусе кондуктор была без маски вообще .Некоторые хот одевают но спускают на подбородок а эта совсем без маски
а комментатор доктор предупреждал, что чз неделю так и будет
зачем обманывать, что все водители в масках
20.07.2020 14:13
Павсекакий
если уж врать, то надо изображать из себя очень осведомлённого (откуда -то) человека. Как-то так?
Частица "то" употребляется в данном выражении через дефис. Ты же топил тут за поправки ради сохранения русского языка, как шептал безруков?
В ближайшем окружении все кто заболел, все контактные получили лечение и обследование. Да, есть задержка в получении результатов, но лаборатории перегружены и это понятно. Но не надо считать контактными всех кто по одной лестнице с больным прошёл.
Если вы знаток русского языка, то им и занимайтесь, предоставьте врачам право лечить, а поварам щи варить
А как прекрасно все начиналось: "Алтайский губернатор вошел в десятку лучших борцов с коронавирусом"(Политсиб. ру 10.04.2020).
А сейчас 21 место в России по числу случаев заражения коронавирусом. Край обогнал всех, кого можно.
ага.. водители в масках на подбородке или вообще без, пассажиры кто как
потому что маска, она всего лишь "от штрафа", а не забор от комаров
зачем водиле маска? он сидит в отдельной кабине с открытым окном. вряд ли заразится, а вот потерять сознание и угробить 30 человек может легко. большинство водил курит, в годах, жара 35 - на минуту отключился и привет. им и так то курящим кислорода не хватает. пусть ездят так, тем паче что курящие почти не заражаются
20.07.2020 14:41
- гость -
зачем водиле маска?
кондуктор все время недалече трется с ним и с пассажирами