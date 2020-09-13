Бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия и непристойное поведение на французской Корсике, пишет Daily Mail.

Макрегора обвиняют в демонстративном поведении сексуального характера. Жалоба на 32-летнего ирландца поступила 10 сентября, когда он отдыхал на острове вместе со своей невестой Ди Девлин.

Другие подробности произошедшего не уточняются. Сам Конор при этом все обвинения отрицает.

Как ранее сообщил amic.ru, 7 июня экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор объявил о завершении своей карьеры в смешанных единоборствах. В своей профессиональной карьере Макгрегор провел 26 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.