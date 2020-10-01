Ученые нашли в Денисовой пещере зуб возрастом до 250 тысяч лет

В Денисовой пещере в Алтайском крае антропологи обнаружили зуб возрастом 250 тысяч лет, который мог принадлежать денисовскому человеку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН Михаила Шунькова.

На территории памятника ученые обнаружили еще три аналогичных антропологических образца: молочный зуб-моляр и фрагменты бедренной и лучевой костей. Кроме того, в пещере были найдены и каменные орудия труда – например, остроконечник, который ученые назвали продвинутым для своего времени. Точно датировать находки исследователи пока не могут, но приблизительно их возраст оценивают от 120 до 250 тысяч лет.

Ученый подчеркнул, что самым важным в этом году стало то, что массовые материалы по формам каменных орудий подтвердили предположение о том, что денисовцы пришли с Ближнего Востока около 300 тысяч лет назад. Именно этим временем датируются древнейшие слои пещеры.