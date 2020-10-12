Более 5 тыс юных жителей Алтайского края не пустили в школы и детсады из-за признаков ОРВИ

Более 5 тысяч школьников и детсадовцев отстранили на входном фильтре в образовательных учреждениях Алтайского края. Об этом рассказала замглавы управления регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина в ходе онлайн-брифинга 12 октября.

По словам Калининой, на сегодняшний день в крае полностью закрыты на карантин одна школа и одно училище. Кроме того, из-за коронавируса приостановлена работа 26 групп в 17 детских садах, 95 классов в 58 школах, 11 групп в четырех средних специальных образовательных учреждениях и одной группе в вузе.

Кроме того, по причине заболевания ОРВИ (отсутствует 20% детей) приостановлена работа пяти школ, семи детсадов, 89 классов 36 школ, 31 группы 21 детсада.

Как уже сообщал amic.ru, на 12 октября в Алтайском крае подтвердили 169 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе достигло 15 338.