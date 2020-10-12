Более 5 тыс юных жителей Алтайского края не пустили в школы и детсады из-за признаков ОРВИ

Более 5 тысяч школьников и детсадовцев отстранили на входном фильтре в образовательных учреждениях Алтайского края. Об этом рассказала замглавы управления регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина в ходе онлайн-брифинга 12 октября.
По словам Калининой, на сегодняшний день в крае полностью закрыты на карантин одна школа и одно училище. Кроме того, из-за коронавируса приостановлена работа 26 групп в 17 детских садах, 95 классов в 58 школах, 11 групп в четырех средних специальных образовательных учреждениях и одной группе в вузе.
Кроме того, по причине заболевания ОРВИ (отсутствует 20% детей) приостановлена работа пяти школ, семи детсадов, 89 классов 36 школ, 31 группы 21 детсада.
Как уже сообщал amic.ru, на 12 октября в Алтайском крае подтвердили 169 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе достигло 15 338.
Комментарии
А школьников с признаками ОРВИ проверяют на коронавирус?
контактных-то не проверяют
А где в садиках входной фильтр? У нас его нет. Просто лежат градусники
Градусник классный!
БОЛЬШИМИ буквами на входных дверях детских садов написано: "ВХОД БЕЗ МАСОК ЗАПРЕЩЕН!". Нет, прутся "взрослые бараны" процентов 60-70% все без масок. Это просто национальная традиция такая, делать все как мне угодно пока пинка под зад не дадут.