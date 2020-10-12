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"Этого недостаточно". В Роспотребнадзоре оценили соблюдение масочного режима на Алтае

, ИА "Амител"
Только 25-50% пассажиров в общественном транспорте используют маску
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Алтайском крае только 25-50% пассажиров общественного транспорта соблюдают масочный режим. Об этом во время пресс-конференции 12 октября рассказала замруководителя алтайского управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина. 

"На прошлой неделе мы провели мониторинг в общественном транспорте. Масочный режим соблюдают от 25% до 50% пассажиров. Этого, конечно, недостаточно. Есть три базовых принципа – масочный режим, социальное дистанцирование и чистые руки. Если каждый будет понимать ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих и станет выполнять требования, тогда сообща мы сможем переломить ситуацию. На сегодняшний день жители Алтайского края, несмотря на то, что действует указ губернатора, где прописан в том числе и масочный режим, продолжают его не соблюдать", – говорит Ульяна Калинина. 

В свою очередь, главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко добавил, что борьба с COVID-19 – это наше общее дело. "Мы, конечно, можем оценивать работу различных служб, но при этом должны понимать, что у каждого из нас есть персональная ответственность за свои действия. В одиночку службы, которые вовлечены в эту активную и тяжелую борьбу, не справятся", – отметил Шевченко.

Ранее amic.ru сообщал, что в Барнауле продолжают составлять протоколы в отношении нарушителей масочного режима. Напомним, в Алтайском крае носить маски нужно в магазинах, аптеках, поликлиниках, общественном транспорте, такси, на остановках и в других местах массового скопления людей.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

12.10.2020 16:07
- гость -

Отказ в приеме больных в больницах это борьба с COVID-19 ???
Шевченко, может хватит уже по ушам ездить? Никогда маска не спасет от вируса, т.к. она не способна на это! Только вовремя оказанная медицинская помощь поможет!
Либо Вы безграмотны, либо людей считаете таковыми!

12.10.2020 16:08
- гость -

Авторитетный орган.
Конечно сами виноваты.
Но если вдруг количество снижается, то благодаря професееональной и

12.10.2020 16:11
- гость -

Эти черти из надзора не понятно за чем.
10 лет не могут незаконную торговлю на "Докучаева" закрыть. А там азиаты без даже на продукцию.

12.10.2020 16:11
- гость -

12.10.2020 16:07
- гость -
Отказ в приеме больных в больницах это борьба с COVID-19 ???
Шевченко, может хватит уже по ушам ездить? Никогда маска не спасет от вируса, т.к. она не способна на это!
-------
Только всеобщий масочный режим спасет, либо всеобщая вакцинация.

12.10.2020 16:13
- гость -

Как люди которые не могут противостоять 5 узбеками. Могут с вирусом бороться.
Хотя конечно "как" - это понятно как раз.

12.10.2020 16:13
Гость

Вот как! Если один-два пассажира маршрутки в маске, а остальные 13 да еще водитель с тряпочкой на подбородке без масок, то это сколько %? Хоть бы раз заглянули в 18 маршрутку. Там маска редкость, а студенты АГК, едущие до ВРЗ, не знакомы с правилами поведения в пандемию.

12.10.2020 16:15
- гость -

В самолётах тоже почти все без масок. Кашляют, чихают, сидишь словно в лазарете. Авиакомпаниям наплевать на пассажиров.

12.10.2020 16:19
- гость -

Если переводить с чиновничьего на гражданский.
"ВЫ ВСЕ ТУПОЕ БЫДЛО, ОТ ЭТОГО И ДОХНИТЕ. СОСИТЕ НОГИ"
Зачем столько слов лишних?

12.10.2020 16:21
Гостья для 16:15

Летали авиа "Азур"..Без маски не пускали в самолет.В самолете все в масках,обязательно обрабатывали руки всем входящим.

12.10.2020 16:22
- гость -

Социальная дистанция в битком набитом автобусе

12.10.2020 16:24
Гость

12.10.2020 16:19
- гость -
И в чём они,чиновники, не правы про соблюдение "тупым быдлом" масочно-дистанционного режима?

12.10.2020 16:35
- гость -

Раз больницы не принимают больных, значит деньги не расходуются бюджетные.
Ну вот и пускай роспотребнадзор купит на эти деньги маски и раздаст населению.
Вот тогда и требуйте с людей! А так хорошо устроились - маски за счет людей, нет маски - штраф. А речи сладкие будем петь, что борьба с COVID-19 – это наше общее дело.
Но я вижу только борьбу переложенную на плечи простых граждан, а со стороны чиновников только работа языком!

12.10.2020 16:36
- гость -


12.10.2020 16:24
Гость
Насчет быдла это вы про себя? Так не будьте быдлом и прочитайте про вирус и маски!

12.10.2020 16:48
- гость -

12.10.2020 16:21
Гостья для 16:15
Летали авиа "Азур"..Без маски не пускали в самолет.В самолете все в масках,обязательно обрабатывали руки всем входящим.
------
Мы на днях летели S7 из Барнаула. В самолёте почти все без масок, кашляют. На входе в самолёт руки не предлагали обработать.
Месяц назад летели Уральскими авиалиниями. Все то же самое - пассажиры без масок. Но на входе в салон выдали салфетки.

12.10.2020 16:50
- гость -

12.10.2020 16:35
- гость -
Раз больницы не принимают больных, значит деньги не расходуются бюджетные.
Ну вот и пускай роспотребнадзор купит на эти деньги маски и раздаст населению.
---------
Туалетную бумагу тебе тоже Роспотребнадзор должен покупать? Иначе с грязной попой так и будешь ходить всем назло? Вы что как дети малые?

12.10.2020 16:52
- гость -

Вопрос переболевшим. У вас как с потоотделением? Житие мое, потею аки конь. Ну в жизнь дезодорантом не пользовался, пришлось купить. Ау, есть такие?

12.10.2020 17:00
- гость -

12.10.2020 16:52
- гость -
Если потливость проявляется во сне то это признак онко

12.10.2020 17:01
- гость -

Ау, есть такие?

Ну последние 3 дня, отсутвие обоняния, снижение слуха, постоянная вялость темп 37,5
В маске и в перчатках на работе последние полгода. Скосило пол офиса. Болеем на "ногах"

12.10.2020 17:03
- гость -

12.10.2020 17:00
- гость - У вас не оптимистичная весть товарисч

12.10.2020 17:13
гость

Потливость ночью признак нарушения обмена веществ, причем тут онко я не знаю, добрые у нас люди.

12.10.2020 17:33
- гость -

я не врач, потливость не связана с повышением температуры?

12.10.2020 17:36
- гость -

12.10.2020 16:52
- гость -
Вопрос переболевшим. У вас как с потоотделением? Житие мое, потею аки конь. Ну в жизнь дезодорантом не пользовался, пришлось купить. Ау, есть такие?



после короны наблюдается долгое время нарушение терморегуляции
плюс ночная потливость

12.10.2020 17:48
Фокс

Песков заявил , меры принимаемые по борьбе с короновирусом , позволяют избежать России локдауна , так что меньше паники , все работает и всех вылечат .....

12.10.2020 17:53
- гость -

все работает и всех вылечат .....
сами лечимся фиг попадешь к врачу

12.10.2020 18:00
- гость -

Как ты сам у себя уровень потливости определяешь?

12.10.2020 18:03
Гость

12.10.2020 16:36
- гость -
И кто не для быдла самый авторитетный о масках? Ну,чтобы всё-то не читать-там ного чего напИсано.

12.10.2020 18:27
Шапокляк

Вот посмотрите на нашего губернатора: сам подписал постановление о масочном режиме, сам нарушил и сам заболел

12.10.2020 18:44
- гость -

Во время эпидемии ездить в общественном транспорте? Самоубийцы!

12.10.2020 19:41
- гость -



12.10.2020 18:43
- гость -
Так власть специально голову всем забивает про вирус, а люди и развесили уши!
Под этот шумок, определенные люди пополняют кошельки. Власть списывает весь развал экономики на проблемы из-за вируса, хотя сами своими реформами все и развалили - растащили - разворовали! Если бы не было этой пандемии, то нашей власти было бы выгодно придумать ее и все свои косяки свалить на пандемию!

12.10.2020 19:47
- гость -

Значит так. Останавливаем автобусы с ГИБДД и автоматчиками. Того, кто окажется без масок, расстреливаем на месте.

12.10.2020 20:10
Пионер

А как дела с обработкой автобусов после каждого круга?

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