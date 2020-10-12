В Алтайском крае только 25-50% пассажиров общественного транспорта соблюдают масочный режим. Об этом во время пресс-конференции 12 октября рассказала замруководителя алтайского управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

"На прошлой неделе мы провели мониторинг в общественном транспорте. Масочный режим соблюдают от 25% до 50% пассажиров. Этого, конечно, недостаточно. Есть три базовых принципа – масочный режим, социальное дистанцирование и чистые руки. Если каждый будет понимать ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих и станет выполнять требования, тогда сообща мы сможем переломить ситуацию. На сегодняшний день жители Алтайского края, несмотря на то, что действует указ губернатора, где прописан в том числе и масочный режим, продолжают его не соблюдать", – говорит Ульяна Калинина.

В свою очередь, главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко добавил, что борьба с COVID-19 – это наше общее дело. "Мы, конечно, можем оценивать работу различных служб, но при этом должны понимать, что у каждого из нас есть персональная ответственность за свои действия. В одиночку службы, которые вовлечены в эту активную и тяжелую борьбу, не справятся", – отметил Шевченко.

Ранее amic.ru сообщал, что в Барнауле продолжают составлять протоколы в отношении нарушителей масочного режима. Напомним, в Алтайском крае носить маски нужно в магазинах, аптеках, поликлиниках, общественном транспорте, такси, на остановках и в других местах массового скопления людей.