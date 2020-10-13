134 человека заболели коронавирусом в Горном Алтае

За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 134 новых случая COVID-19, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 39 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трех детей; у 32 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у 11 детей; у 22 жителей Кош-Агачского района, в том числе у четырех детей; у 18 жителей Онгудайского района, в том числе у двух детей; у 11 жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у восьми жителей Улаганского района; у двух жителей Чойского района; у одного жителя Турочакского района; у одного жителя Усть-Канского района.

Таким образом, с начала пандемии в регионе выявили 4772 случая коронавируса. Из этого количества выздоровел 3421 пациент, в том числе 69 – за прошедшие сутки.

Также в регионе зарегистрировали еще один летальный случай – скончался 70-летний житель Майминского района. Всего в регионе умерло 28 пациентов с коронавирусом, в том числе 24 – от COVID-19.