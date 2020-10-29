Алтайский край вошел в топ-5 регионов России для природного туризма

Алтайский край и Республика Алтай вошли в топ-5 наиболее перспективных мест для развития природного туризма.

По данным опроса сервиса для онлайн-бронирования жилья Tvil.ru, почти 30% респондентов выбрали Крым. На втором месте оказался Краснодарский край (17,5%), на третьем – Карелия (14%).

Алтайский край и Республика Алтай заняли четвертое место – природу этих регионов высоко оценили 14% опрошенных.

Замкнула пятерку рейтинга Башкирия. В качестве подходящего места для природного туризма его выбрали почти 9% участников опроса в социальных сетях.