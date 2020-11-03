Антимасочники взяли в "плен" МУП "Горэлектротранс", требуя встречи с руководством

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
Участники акции против ношения масок в барнаульских трамваях утром во вторник, 3 ноября, организовали пикет у МУП "Горэлектротранс" в Барнауле. Около 10 человек окружили здание и требуют встречи с руководителем организации Николаем Петряшиным. Как рассказали amic.ru сотрудники МУП "Горэлектротранс", активисты-антимасочники перекрыли вход в здание: не дают ни выйти из него сотрудникам, ни войти. Сейчас на место пикета уже приехали сотрудники полиции. Других подробностей в данный момент нет.
26 октября трамвайные пути на пересечении ул. Взлетной и Попова на полтора часа были заблокированы из-за конфликта активистов-антимасочников с экипажем. Кондуктор попросила их надеть маски, объяснив, что они не имеют права везти "беззащитных" пассажиров, на что демонстранты возмутились и начали снимать происходящее на телефон. Спустя некоторое время пришли еще пять человек, которые также отказались надевать маски.
Вскоре приехала полиция и задержала демонстрантов. Однако трамваи простояли на линии почти два часа, и пассажиры были вынуждены добираться до дома другим способом. Позже стало известно, что в отношении активистов составили протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации".
Также на одного из нарушителей составили протокол по части 1 статьи 19.3. КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности".
Одними из организаторов акций протеста являются барнаульская блогер Елена Зигунова. Она считает, что ношение масок, наоборот, вредит здоровью и не защищает человека от коронавируса. В качестве аргументов блогерша приводит высказывания некоторых российских и зарубежных инфекционистов.
Комментарии
Пришли записываться в очередь на обещственные работы в ковидные госпиталя? Уважаю их выбор.
Машка где?
Да проведите вы им в конце концов экскурсию по моргу ковидному? Пусть хайпанут, видосиков наснимают.
Всех этих вндеркиндов на Луговую, обратно надо возвращать
пенсионеры, декретницы и безработные? если нечем больше заняться - в ковидный госпиталь санитарами всех
кому беда, а кому пиар. шакалье одним словом
Всех в ковидный госпиталь. А еще лучше - в морг ковидного госпиталя. Пусть посмотрят на трупы, да не на тех, о ком пишет Амик (65-78 лет), а на тех, о ком Амик не пишет. То есть на трупы тех, кому меньше 40 лет.
Как все уже достали с этой короной, как будто других болезней в стране нет больше.
А еще не мешало бы Амику публиковать "семейные списки" умерших от ковида. Когда в одной семье умирают сразу по несколько человек "контактных".
Лови момент, называется. Хайпожоры недобитые...
Лучше умереть стоя чем жить на коленях...
неадекваты
На одного Гражданина в АК по 10 этатистов и прочих любителей жестких вертикалей приходится. Много тут ещё любителей чтобы им государство сопли подтирало.
А, почему именно МУП "Горэлектротранс"? Они то причем. Есть указ свыше, они только исполнители. Ехали бы уже к Путину.... Ну, на крайний случай, хоть к Томенко. Хотя он тоже исполнитель, сверху сказали, он ответил "ЕСТЬ"
3.11.2020 10:35
АБОРИГЕН
На одного затупка, десять нормальных приходится, ты хотел сказать?
3.11.2020 10:34
- гость -
флаг тебе в руки, меньше вас таких останется ))
Причем тут МУП? Топайте к администрации края и там возмущайтесь. Ни МУП
ни автобусники, ни продавцы не вводили правило ношения масок, а лишь выполняют указ.
МУП "Горэлектротранс" тут и сам выступает в роли заложника действий правительства.
Действительно, если высказывать свое недовольство, то в администрацию края.
3.11.2020 10:38 - гость -
Потому что слабаки! Туда они просто боятся сунуться, а здесь простые люди. Жаль, никто не заехал им "невзначай" по роже.
А в других регионах тоже существует практика - не начинать движение транспортного средства, если в нём находится человек без маски? В Москве поезд метро не поедет, если в вагоне кто-то снял маску? В Петербурге трамвай с человеком без маски встанет, собрав за собой ещё несколько трамваев? Или там это решается как-то по-другому?
3.11.2020 10:26
A1isa
пенсионеры, декретницы и безработные? если нечем больше заняться - в ковидный госпиталь санитарами всех
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Где такие родятся? Прежде чем посылать в ковидный госпиталь, нужно провести обучение и практику. А ты? все делаешь через @опу, потому такие дела в стране тврятся.
Почему не посадят на 15 суток? Чистой воды экстремизм.
Ну а чё, нормальные и адекватные люди, умеющие соображать, понимают и выступают против того, что вместо нормальных, сертефицированных и обладающих необходимым классом защиты средств им впаривают какое-то фуфло!
Недавно толкнул в спину такую старую облезлую овцу.
3.11.2020 10:38
- гость -
Этатист по определению не может быть нормальным, затупок.
получили требования оплатить простои трамваев, решили усугубить еще каким административным штрафом? этим только за больными утки выносить, причем без масок, они бессмертные!
3.11.2020 10:43
- гость -
МУП "Горэлектротранс" тут и сам выступает в роли заложника действий правительства.
Действительно, если высказывать свое недовольство, то в администрацию края.
Да достали вы уже с теорией маленького человека, который вечно ни при чём. Их руками выполняются все гадости санкционированные государством! Кочергой в Освенциме в печах Гитлер шурудил? А на вышках вокруг лагерей ГУЛАГа Сталин со своей камарильей стоял?
Эт люди с карликовыми мозгами. Неужели ни у одного из них нет знакомых, перенёсших тяжёлую пневмонию, нет умерших знакомых. Неужели нет проблем. Усруся, но не покорюся ? Где вы все были, когда пенсионную реформу принимали?