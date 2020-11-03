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Новости

Антимасочники взяли в "плен" МУП "Горэлектротранс", требуя встречи с руководством

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Около десяти активистов в Барнауле окружили здание организации и не дают сотрудникам ни войти, ни выйти

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Участники акции против ношения масок в барнаульских трамваях утром во вторник, 3 ноября, организовали пикет у МУП "Горэлектротранс" в Барнауле. Около 10 человек окружили здание и требуют встречи с руководителем организации Николаем Петряшиным. Как рассказали amic.ru сотрудники МУП "Горэлектротранс", активисты-антимасочники перекрыли вход в здание: не дают ни выйти из него сотрудникам, ни войти. Сейчас на место пикета уже приехали сотрудники полиции. Других подробностей в данный момент нет.

26 октября трамвайные пути на пересечении ул. Взлетной и Попова на полтора часа были заблокированы из-за конфликта активистов-антимасочников с экипажем. Кондуктор попросила их надеть маски, объяснив, что они не имеют права везти "беззащитных" пассажиров, на что демонстранты возмутились и начали снимать происходящее на телефон. Спустя некоторое время пришли еще пять человек, которые также отказались надевать маски.

Вскоре приехала полиция и задержала демонстрантов. Однако трамваи простояли на линии почти два часа, и пассажиры были вынуждены добираться до дома другим способом. Позже стало известно, что в отношении активистов составили протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации".

Также на одного из нарушителей составили протокол по части 1 статьи 19.3. КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности".

Одними из организаторов акций протеста являются барнаульская блогер Елена Зигунова. Она считает, что ношение масок, наоборот, вредит здоровью и не защищает человека от коронавируса. В качестве аргументов блогерша приводит высказывания некоторых российских и зарубежных инфекционистов.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

3.11.2020 10:19
- гость -

Пришли записываться в очередь на обещственные работы в ковидные госпиталя? Уважаю их выбор.

3.11.2020 10:22
- гость -

Машка где?

3.11.2020 10:24
- гость -

Да проведите вы им в конце концов экскурсию по моргу ковидному? Пусть хайпанут, видосиков наснимают.

3.11.2020 10:25
- гость -

Всех этих вндеркиндов на Луговую, обратно надо возвращать

3.11.2020 10:26
A1isa

пенсионеры, декретницы и безработные? если нечем больше заняться - в ковидный госпиталь санитарами всех

3.11.2020 10:26
гость

кому беда, а кому пиар. шакалье одним словом

3.11.2020 10:29
- гость -

Всех в ковидный госпиталь. А еще лучше - в морг ковидного госпиталя. Пусть посмотрят на трупы, да не на тех, о ком пишет Амик (65-78 лет), а на тех, о ком Амик не пишет. То есть на трупы тех, кому меньше 40 лет.

3.11.2020 10:29
- гость -

Как все уже достали с этой короной, как будто других болезней в стране нет больше.

3.11.2020 10:30
- гость -

А еще не мешало бы Амику публиковать "семейные списки" умерших от ковида. Когда в одной семье умирают сразу по несколько человек "контактных".

3.11.2020 10:31
- гость -

Лови момент, называется. Хайпожоры недобитые...

3.11.2020 10:34
- гость -

Лучше умереть стоя чем жить на коленях...

3.11.2020 10:34
- гость -

неадекваты

3.11.2020 10:35
АБОРИГЕН

На одного Гражданина в АК по 10 этатистов и прочих любителей жестких вертикалей приходится. Много тут ещё любителей чтобы им государство сопли подтирало.

3.11.2020 10:38
- гость -

А, почему именно МУП "Горэлектротранс"? Они то причем. Есть указ свыше, они только исполнители. Ехали бы уже к Путину.... Ну, на крайний случай, хоть к Томенко. Хотя он тоже исполнитель, сверху сказали, он ответил "ЕСТЬ"

3.11.2020 10:38
- гость -

3.11.2020 10:35
АБОРИГЕН
На одного затупка, десять нормальных приходится, ты хотел сказать?

3.11.2020 10:42
A1isa


3.11.2020 10:34
- гость -

флаг тебе в руки, меньше вас таких останется ))

3.11.2020 10:42
Filin

Причем тут МУП? Топайте к администрации края и там возмущайтесь. Ни МУП
ни автобусники, ни продавцы не вводили правило ношения масок, а лишь выполняют указ.

3.11.2020 10:43
- гость -

МУП "Горэлектротранс" тут и сам выступает в роли заложника действий правительства.
Действительно, если высказывать свое недовольство, то в администрацию края.

3.11.2020 10:45
- гость -

3.11.2020 10:38 - гость -
Потому что слабаки! Туда они просто боятся сунуться, а здесь простые люди. Жаль, никто не заехал им "невзначай" по роже.

3.11.2020 10:48
Виктор

А в других регионах тоже существует практика - не начинать движение транспортного средства, если в нём находится человек без маски? В Москве поезд метро не поедет, если в вагоне кто-то снял маску? В Петербурге трамвай с человеком без маски встанет, собрав за собой ещё несколько трамваев? Или там это решается как-то по-другому?

3.11.2020 10:51
гость

3.11.2020 10:26
A1isa


пенсионеры, декретницы и безработные? если нечем больше заняться - в ковидный госпиталь санитарами всех
------------------
Где такие родятся? Прежде чем посылать в ковидный госпиталь, нужно провести обучение и практику. А ты? все делаешь через @опу, потому такие дела в стране тврятся.

3.11.2020 10:51
- гость -

Почему не посадят на 15 суток? Чистой воды экстремизм.

3.11.2020 10:52
-меcный-

Ну а чё, нормальные и адекватные люди, умеющие соображать, понимают и выступают против того, что вместо нормальных, сертефицированных и обладающих необходимым классом защиты средств им впаривают какое-то фуфло!

3.11.2020 10:55
- гость -

Недавно толкнул в спину такую старую облезлую овцу.

3.11.2020 10:56
АБОРИГЕН

3.11.2020 10:38
- гость -
Этатист по определению не может быть нормальным, затупок.

3.11.2020 10:56
гость

получили требования оплатить простои трамваев, решили усугубить еще каким административным штрафом? этим только за больными утки выносить, причем без масок, они бессмертные!

3.11.2020 10:58
Итальянец

3.11.2020 10:43
- гость -
МУП "Горэлектротранс" тут и сам выступает в роли заложника действий правительства.
Действительно, если высказывать свое недовольство, то в администрацию края.

Да достали вы уже с теорией маленького человека, который вечно ни при чём. Их руками выполняются все гадости санкционированные государством! Кочергой в Освенциме в печах Гитлер шурудил? А на вышках вокруг лагерей ГУЛАГа Сталин со своей камарильей стоял?

3.11.2020 10:58
Гость

Эт люди с карликовыми мозгами. Неужели ни у одного из них нет знакомых, перенёсших тяжёлую пневмонию, нет умерших знакомых. Неужели нет проблем. Усруся, но не покорюся ? Где вы все были, когда пенсионную реформу принимали?

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