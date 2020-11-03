Антимасочники взяли в "плен" МУП "Горэлектротранс", требуя встречи с руководством

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Участники акции против ношения масок в барнаульских трамваях утром во вторник, 3 ноября, организовали пикет у МУП "Горэлектротранс" в Барнауле. Около 10 человек окружили здание и требуют встречи с руководителем организации Николаем Петряшиным. Как рассказали amic.ru сотрудники МУП "Горэлектротранс", активисты-антимасочники перекрыли вход в здание: не дают ни выйти из него сотрудникам, ни войти. Сейчас на место пикета уже приехали сотрудники полиции. Других подробностей в данный момент нет.

26 октября трамвайные пути на пересечении ул. Взлетной и Попова на полтора часа были заблокированы из-за конфликта активистов-антимасочников с экипажем. Кондуктор попросила их надеть маски, объяснив, что они не имеют права везти "беззащитных" пассажиров, на что демонстранты возмутились и начали снимать происходящее на телефон. Спустя некоторое время пришли еще пять человек, которые также отказались надевать маски.

Вскоре приехала полиция и задержала демонстрантов. Однако трамваи простояли на линии почти два часа, и пассажиры были вынуждены добираться до дома другим способом. Позже стало известно, что в отношении активистов составили протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации".

Также на одного из нарушителей составили протокол по части 1 статьи 19.3. КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности".

Одними из организаторов акций протеста являются барнаульская блогер Елена Зигунова. Она считает, что ношение масок, наоборот, вредит здоровью и не защищает человека от коронавируса. В качестве аргументов блогерша приводит высказывания некоторых российских и зарубежных инфекционистов.