Дополнительные места для больных коронавирусом создадут в Бийске

Новые места для больных коронавирусом создают в Бийске, сообщила пресс-служба правительства Алтайского края. Площадка примерно на 120 коек будет размещена на базе санатория-профилактория "Нина" Бийского олеумного завода.

"В санатории олеумного завода не предполагается оборудование коек кислородом, здесь будет организовано лечение пациентов с нетяжелыми формами болезни и долечивание тех, кто прошел курс интенсивной терапии в основных госпиталях города", – говорится в сообщении.

Кроме того, к переоборудованию под ковидный госпиталь готовят горбольницу № 2. В ней будет создано еще 200 коек.

На текущий момент в медучреждениях города действует свыше 500 специализированных коек. Они заполнены на 90%.

За последние сутки в Алтайском крае зафиксировали 221 случай коронавируса, еще 12 пациентов скончались, выздоровели – 182. Общее число заболевших в регионе превысило 20 тысяч человек.