Власти рассказали, как будет выглядеть новогодний городок на барнаульском Арбате

Администрация Центрального района Барнаула планирует начать обустройство новогоднего городка на пешеходной улице Мало-Тобольской. На барнаульском Арбате установят шестиметровую светодиодную ель с большими снежинками и шарами, световой потолок, восемь ледовых барельефов и две детские горки.

Как пишет пресс-центр мэрии, работы по благоустройству начнутся с 5 декабря. Для оформления используют формы по мотивам сказки "Двенадцать месяцев", а также 20 героев детских сказок и мультфильмов – "Ну, погоди", "Снежная королева", "Дюймовочка" и других.

Завершить работы планируют к 20 декабря, после чего площадка станет доступна для посетителей. Также на Мало-Тобольской впервые будут работать сразу 14 предприятий общественного питания.