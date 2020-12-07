Еще 220 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

За последние сутки в Алтайском крае зарегистрировали 220 новых случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Общее число заболевших выросло до 27 691. Выздоровели 24 043 пациента (+216 за сутки).

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 67, Бийск – 22, Рубцовск – 12, Заринский район – 11, Алейск – 9, Славгород – 7, Залесовский район – 6, Новоалтайск, Благовещенский, Каменский, Рубцовский районы – по 5 заболевших, Кулундинский, Тюменцевский районы – по 4 заболевших, Калманский, Ключевский, Косихинский, Поспелихинский, Смоленский, Тогульский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Курьинский, Локтевский, Новичихинский, Немецкий национальный, Первомайский, Троицкий, Угловский, Хабарский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Михайловский, Павловский, Петропавловский, Родинский, Советский, Суетский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Табунский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

Кроме того, за сутки в крае скончались 14 пациентов с COVID-19. Общее количество летальных случаев в регионе выросло до 1208.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 507 пациентов, из них 126 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1667 коек.

Как уже сообщал amic.ru, по итогам минувшей недели скорость распространения коронавируса в Алтайском крае снизилась на 1% и теперь составляет 6%. Это ниже и среднесибирского (7%), и среднероссийского (8%) показателей.