46 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 29 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у семи детей; у 14 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребенка; у одного жителя Кош-Агачского района; у одного жителя Онгудайского района; у одного жителя Усть-Канского района.

Таким образом, общее число заразившихся в Горном Алтае с начала эпидемии достигло 11 939 человек. Выздоровели 11 240 человек, из них 117 – за последние 24 часа.

Всего за время пандемии в регионе скончались 119 пациентов, в том числе 113 от COVID-19, а еще шесть – от иных причин.