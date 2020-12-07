До 20 тысяч пациентов получат бесплатные лекарства от коронавируса в Алтайском крае

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, что около 20 тысяч человек в регионе смогут получить бесплатные лекарства от коронавируса. На минувшей неделе препараты вручили почти 500 пациентам.

По словам Попова, в настоящее время наблюдается постепенное снижение случаев респираторных заболеваний: по Барнаулу показатель заболеваемости на 8% ниже эпидпорога, по Алтайскому краю, без учета краевой столицы, – на 19%, пишет официальный сайт региона.

Каждому заболевшему выдается набор препаратов. Поставка лекарств в Алтайский край проходит по графику и завершится на этой неделе.

Ранее amic.ru писал о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 10 миллиардов рублей на коронавирусные выплаты медицинским работникам. В Алтайский край из этой суммы поступит почти 135 млн рублей.