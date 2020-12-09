80% россиян поддерживают идею объявить 31 декабря выходным днем

80% россиян поддерживают идею сделать 31 декабря выходным, чтобы потратить этот день на подготовку к празднику. Результаты опроса обнародовал портал Superjob. 10% опрошенных не хотят отдыхать 31 декабря, и еще столько же не определились со своим мнением на этот счет.

Как пишет РБК, за предложение высказались 83% женщин и 76% мужчин.

Из крупных городов больше всех идею поддержали в Санкт-Петербурге и Челябинске (83%), Нижнем Новгороде и Уфе (82%), Красноярске и Омске (80%).

Напомним, что ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об изменениях в Трудовом кодексе – согласно им, выходной день с 8 января перенесут на 31 декабря. Исходя из текста пояснительной записки, в силу законопроект должен вступить с 1 января 2024 года.