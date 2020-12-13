Еще 93 человека заразились коронавирусом в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 93 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у 34 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у 17 жителей Майминского района, в том числе у пяти детей; у 11 жителей Онгудайского района, в том числе у двух детей; у 11 жителей Усть-Канского района; у восьми жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребенка; у пяти жителей Улаганского района, в том числе у одного ребенка; у четырех жителей Чойского района, в том числе у одного ребенка; у двух жителей Усть-Коксинского района, в том числе у одного ребенка; у одного жителя Кош-Агачского района.

С начала пандемии в регионе заразились 12 520 человек. Зарегистрировано 127 летальных случаев у пациентов с COVID-19. Выздоровели – 12034 человека.