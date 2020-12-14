В Алтайском крае встретили "лающую" косулю

Во время прогулки по лесу житель Алтайского края встретил косулю, которая вела себя очень необычно.

Она не только не пыталась скрыться от человека, но и усиленно привлекало к себе внимание, издавая звуки, похожие на лай.

Видеозапись опубликовали в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте". Барнаульцы сделали несколько предположений, почему дикое животное привлекало к себе внимание.

Некоторые пришли к выводу, что косуля была чем-то сильно обеспокоена. Другие посчитали, что самец таким образом призывал самку. Еще одним вариантом стал голод и надежда на то, что человек даст еды.