В Новосибирске злоумышленники обезглавили мужчину и выкинули его голову за окно

В одной из квартир в Советском районе Новосибирска мать обнаружила тело убитого 48-летнего сына. Об этом сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на управление регионального СК.

По версии следствия, мужчина устроил застолье со своими ранее судимыми знакомыми. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленники обезглавили хозяина квартиры. Голову в пакете обнаружили под окнами дома, где все произошло.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.

Ранее amic.ru писал о том, что житель Алтайского края пытался отрубить голову знакомой, которая отказала ему в сексе.