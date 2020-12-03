Житель Алтайского края пытался отпилить голову возлюбленной, которая отказала ему в сексе

37-летний житель Алтайского края несколько раз ударил ножом знакомую и попытался отпилить ей голову за отказ заняться сексом. Инцидент произошел в селе Турочак Республики Алтай.
По данным регионального СУ СКР, вечером в доме своей матери мужчина распивал с ней спиртное. Также в компании находилась возлюбленная мужчины и жительница села Кебезень. После застолья все разошлись по кроватям.
Ночью мужчина начал приставать к сожительнице, но та отказала ему в интиме. Из-за этого сельчанин заподозрил женщину в измене, схватил нож и стал угрожать ей убийством. Затем он схватил сожительницу за волосы и несколько раз ударил лезвием в область груди, плеч и живота.
"Затем разъяренный мужчина взял в руки ножовку, схватил потерпевшую за волосы и опустил ее голову вниз, после чего, угрожая, что отрежет ей голову, совершил ножовкой несколько режущих движений в области шеи потерпевшей. Когда женщине удалось выбить из его рук инструмент, злоумышленник схватил топор, лезвием которого пытался нанести удар в область головы", – рассказали следователи.
На крики о помощи прибежали мать и знакомая мужчины. Они попытались его остановить, но в ответ и в свой адрес услышали угрозы убийством.
После этого злоумышленник ударил сожительницу топором в область голени и поясницы, а затем снова взял нож и еще раз ударил в грудь. От полученных травм женщина потеряла сознание. Однако убить сожительницу мужчине не удалось: ее вовремя доставили в больницу.
На время следствия мужчину изолировали. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он страдает хроническим расстройством, которое лишало его возможности осознавать характер и общественную опасность своих действий. Специалисты пришли к выводу, что он нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре.
Уголовное дело по статьям "Угроза убийством" и "Покушение на убийство" направили в прокуратуру.
Комментарии
Вот это любовь! Шекспир отдыхает
Все собрали в одну кучу: Алтайский край и Республику Алтай. Господа журналисты, вы иногда в учебник географии заглядывайте.
1. несколько раз ударил лезвием в область груди, плеч и живота
2. мужчина взял в руки ножовку... совершил ножовкой несколько режущих движений в области шеи потерпевшей
3. ударил сожительницу топором в область голени и поясницы
4. затем снова взял нож и еще раз ударил в грудь
А потом понял, что убить её всё-таки не получится?
Бабы, иногда лучше дать, чем не дать, тут и сказке конец, а кто прочитал тот молодец
А когда к тебе будут лесть в (*) так же будешь рассуждать?)))
14:11 Читай внимательно! ЖИТЕЛЬ Алтайского края !!! На территории Республики Алтай!!! ЧТО НЕ ТАК В ГЕОГРАФИИ !
Месного сноба -ИДИОхА аборигена еще не было !с утверждение что до чего Путин простых жителей довел!
3.12.2020 14:32
- гость -
Его нет, потому что у финнов ЧП. Мигрант отрезал голову местной активистке ЛГБТ.
14:32
Частенько приходится читать о воздыханиях о Аборигене, полируете на него?
Неудивительно, Алтайский край - один из лидеров по психическим заболеваниям.