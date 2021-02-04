Еще 43 случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 43 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Инфекцию выявили у 16 жителей города Горно-Алтайска, у 10 жителей Усть-Канского района, у семи жителей Чойского района, у двух жителей Майминского района, у двух жителей Онгудайского района, у двух жителей Турочакского района, у двух жителей Шебалинского района, у одного жителя Кош-Агачского района, у одного жителя Улаганского района.

Таким образом, всего в Горном Алтае подтверждено 15 575 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 14 938 человек, из которых 29 – за последние сутки.