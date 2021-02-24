Женщина-водитель погибла, уходя от погони в Благовещенске

В Благовещенске 34-летняя женщина-водитель погибла в ДТП, уходя от полицейской погони. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Амурской области.
Установлено, что автоледи на Nissan March совершила ДТП и скрылась с места происшествия. Полицейские заметили автомобиль через несколько кварталов и попытались остановить, однако нарушительница не отреагировала на требования стражей порядка.
Уходя от погони, автомобиль столкнулся с Nissan Teana. В результате ДТП предполагаемая виновница погибла на месте. Травмы получили водитель и пассажиры Teana.
Известно, что автоледи ранее привлекали к уголовной ответственности по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Напомним, в ночь на 23 февраля в Барнауле сразу пять экипажей ДПС преследовали пытавшегося скрыться водителя.
Комментарии
выводов не сделала
женщина за рулем -это обезьяна с гранатой
Тиану жалко и пассажиров.
24.02.2021 14:33
- гость -
Ты сам обезьяна
На такой табуретке гонять - нужно иметь стальные тестикулы
Хорошо в этой истории то, что погибла только сама виновница! Могла бы и других убить!
неадекватка
24.02.2021 14:48
- гость - Первая дама отписалась.
24.02.2021 14:33
- гость -
Нету у меня гранаты!!
Не то,что на звонок,на набат не обратила внимание, дальше уже своя гибель.