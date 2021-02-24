Женщина-водитель погибла, уходя от погони в Благовещенске

В Благовещенске 34-летняя женщина-водитель погибла в ДТП, уходя от полицейской погони. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Амурской области.

Установлено, что автоледи на Nissan March совершила ДТП и скрылась с места происшествия. Полицейские заметили автомобиль через несколько кварталов и попытались остановить, однако нарушительница не отреагировала на требования стражей порядка.

Уходя от погони, автомобиль столкнулся с Nissan Teana. В результате ДТП предполагаемая виновница погибла на месте. Травмы получили водитель и пассажиры Teana.

Известно, что автоледи ранее привлекали к уголовной ответственности по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Напомним, в ночь на 23 февраля в Барнауле сразу пять экипажей ДПС преследовали пытавшегося скрыться водителя.