Экс-главврач алтайской больницы из СИЗО выплатил 4 млн рублей штрафа

Осужденный за коррупцию бывший главврач БУЗ РА "Республиканская больница" Сергей Близнюк полностью выплатил штраф в размере 4 млн 325 тысяч рублей, находясь в СИЗО, следует из сообщения пресс-службы УФССП России по Республике Алтай.

"Должник, содержащийся в ФКУ СИЗО-1 ОФСИН России по Республике Алтай, был должным образом ознакомлен с возбужденным исполнительным производством и предупрежден о последствиях невыплаты уголовного штрафа, — уточнили в ведомстве. - Также приставы рассказали о его праве на рассрочку, чем он не воспользовался, добровольно оплатив задолженность".

Напомним, бывшего главврача БУЗ РА "Республиканская больница" и его заместителя по хирургической работе осудили за взятки при закупках медоборудования и препаратов.

Следователи установили, что с января 2016 года по март 2018 медики получили взятку в размере 865 тысяч рублей. Также с июля по сентябрь 2018 года главврач получил 900 тысяч рублей за незаконные закупки. Подсудимые своей вины не признали, а на заседании утверждали, что потратили деньги на нужды больницы.

Бывшего главного врача и его заместителя, который позже занял его пост, осудили по ст. 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Главврача приговорили к семи годам шести месяцам колонии строгого режима со штрафом 4,325 млн рублей, а заместителя – к восьми с половиной года колонии строго режима со штрафом 5 млн рублей. Осужденные вину не признали.