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Такой день. Критика алтайских правоохранителей и борьба Томенко с "серыми" зарплатами

, ИА "Амител"
Главное в регионе за 26 февраля
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 136 случаев COVID-19, еще 13 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 43 262 человек, а количество смертей достигло 2305. Вакцинацию от коронавируса проходят почти 50 тысяч жителей края.

Каждый четвертый трудящийся в Алтайском крае работает в теневом секторе экономики. Это более 210 тысяч человек, получающих "серую" зарплату. Губернатор Виктор Томенко назвал борьбу с таким видом занятости одной из важнейших задач, которую органы власти и надзорные ведомства должны решать вместе. По его словам, до пандемии масштаб этих проблем казался меньшим.

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин оценил работу прокуратуры Алтайского края в 2020 году на твердую четверку. В то же время чиновник подробно остановился на проблемах деятельности регионального ведомства и потребовал как можно скорее разобраться с "болевыми точками".

Следователи возбудили уголовное дело в отношении завотделом администрации Рубцовского района по архитектуре и градостроительству, подозреваемого в получении крупной взятки. За день до этого силовики проводили обыски на рабочем месте чиновника.

На автодороге Алейск – Чарышское ввели временное ограничение движения из-за непогоды. Трассу почти полностью замело снегом, на месте работает техника.

Краевые власти направят дополнительные деньги на увеличение зарплаты бюджетников. По словам губернатора Виктора Томенко, по расходам бюджет вырос еще на 10 млрд рублей.

Начальник управления молодежной политики Алтайского края Екатерина Четошникова узнала о закрытии региональной лиги КВН из официального письменного уведомления ее руководителей и очень удивилась этому решению. Она также отметила, что никаких проблем с финансированием лиги не существует.

Власти Барнаула готовы потратить почти 2 млн рублей на концепцию комплексного озеленения города. Заявки на ее разработку принимаются до 22 марта.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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