Томенко: борьба с неофициальной занятостью станет одной из приоритетных задач власти

Борьба с латентной занятостью в Алтайском крае является одной из важнейших задач, которую органы власти, в том числе надзорные ведомства, должны решать вместе, заявил губернатор Виктор Томенко на заседании коллегии региональной прокуратуры в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Массово пошли сообщения, выступления, обращения <…>, что люди работают, но не оформлены или получают другую зарплату, отличающуюся от указанной в отчетности. Государство, естественно, не видит этого человека как налогоплательщика, работника, будущего пенсионера. Эти люди не смогли воспользоваться мерами поддержки в период пандемии", – сказал глава региона.
Виктор Томенко выразил мнение, что решать эту проблему нужно совместно. В частности, необходимо выработать систему мер, при которых неофициальная занятость и "серая" зарплата уходили бы в прошлое. Он подчеркнул, что в пандемию эта проблема особенно обострилась.
Ранее сообщалось, что свыше 23% трудящегося населения в Алтайском крае работают в теневом секторе экономики. Это более 210 тысяч человек, которые получают "серую" зарплату.
Комментарии
они нормальные?
людям на что жить то ?
выгнали на улицу, работы нет.
есть ипотеки и кредиты. дети , жены, старики
пенсии нет и не будет
не бесите уже электорат
ну, больше то нет проблем
Рисовальщики НДС накрылись медным тазом? Они плевали на закон и на разрушение экономики своими действиями. Сидят в своих начальничьих креслах и крышуют все это! Система уже позволяет контролировать даже налог на прибыль - не поверю , что нельзя прикрыть эту лавочку ! Видимо как в случае с ГИБДД - пока людей на компьютеры не заменим (там камеры повесили, скорость потока стала нормальной) ничего не произойдет!
вот же ********
С НДС уже навели порядок. У Вас устаревшая информации. Все делается в электронном виде.
Нужно не боротьсч с неофициальной занятостью, а создавать официальные рабочие места...
26.02.2021 16:37
Гость
Нужно не боротьсч с неофициальной занятостью, а создавать официальные рабочие места...
это сложно
еще скажите платить пособие по безработице!
Эти люди не смогли воспользоваться мерами поддержки в период пандемии",
какими , секрет?
Все торговые точки имеют онлайн кассы, можно отследить любую покупку. Остались рынки, маршрутки и ещё мелкие точки. СМИ налоговой нужно активно работать.
где рабочие места дядя?
26.02.2021 16:42
- гость -
налоговик ? ну, думайте также дальше
Может власти закончить бороться и начать хоть что то создавать?
"получают другую зарплату, отличающуюся от указанной в отчетности."
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Неужели получают больше, сем сообщают? Это безобразие!