Томенко: борьба с неофициальной занятостью станет одной из приоритетных задач власти

Борьба с латентной занятостью в Алтайском крае является одной из важнейших задач, которую органы власти, в том числе надзорные ведомства, должны решать вместе, заявил губернатор Виктор Томенко на заседании коллегии региональной прокуратуры в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Массово пошли сообщения, выступления, обращения <…>, что люди работают, но не оформлены или получают другую зарплату, отличающуюся от указанной в отчетности. Государство, естественно, не видит этого человека как налогоплательщика, работника, будущего пенсионера. Эти люди не смогли воспользоваться мерами поддержки в период пандемии", – сказал глава региона.

Виктор Томенко выразил мнение, что решать эту проблему нужно совместно. В частности, необходимо выработать систему мер, при которых неофициальная занятость и "серая" зарплата уходили бы в прошлое. Он подчеркнул, что в пандемию эта проблема особенно обострилась.

Ранее сообщалось, что свыше 23% трудящегося населения в Алтайском крае работают в теневом секторе экономики. Это более 210 тысяч человек, которые получают "серую" зарплату.