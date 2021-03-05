В Республике Алтай за сутки выявили 28 случаев коронавируса

28 случаев коронавируса выявили в Республике Алтай за минувшие сутки, общее число инфицированных достигло 16 327. Об этом сообщает оперштаб региона.

Диагноз подтвердился у девяти жителей Горно-Алтайска, у четырех жителей Кош-Агачского района, у четырех жителей Онгудайского района, у четырех жителей Усть-Коксинского района, у трех жителей Усть-Канского района, у трех жителей Чойского района и у одного жителя Турочакского района.

Выздоровели за весь период 16 060 пациентов, в том числе 47 за последние сутки.

Скончались еще двое человек, всего в Горном Алтае зарегистрировали 198 летальных случаев.