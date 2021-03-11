Еще 20 случаев ковида подтвердили в Республике Алтай

20 новых случаев коронавируса подтвердили в Республике Алтай за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Инфекцию выявили у девяти жителей Горно-Алтайска, у пяти жителей Майминского района, у двух жителей Онгудайского района, у жителя Кош-Агачского района, у жителя Улаганского района, у жителя Усть-Канского района, у жителя Усть-Коксинского района.

Таким образом, всего в Горном Алтае лабораторно подтверждено 16 339 случаев заражения. Выздоровели 16 166 человек, из которых 31 – за прошедшие сутки.

Напомним, что общее число летальных исходов с начала пандемии в Республике Алтай составляет 200 человек.