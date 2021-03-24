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Виктор Томенко оценил возможность отмены масочного режима в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В Роспотребнадзоре призвали не забывать о базовых мерах по предотвращению распространения коронавируса
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пока рано думать о полной отмене ковидных ограничений, в том числе масочного режима и дезинфекции. Для начала необходимо, чтобы показатели по коронавирусу достигли определенных значений, заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Однако для того чтобы мы начали в эту сторону думать, необходимо, чтобы показатели по коронавирусу достигли определённых значений. Пока этого нет. Поэтому обязательные мероприятия должны сохраняться", – цитирует главу региона пресс-служба алтайского Роспотребнадзора.

Напомним, с 21 марта в Алтайском крае отменили режим самоизоляции для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Кроме того, в регионе полностью сняли ограничения на проведение развлекательных мероприятий в ночное время.

В связи с этим в Роспотребнадзоре призвали не забывать о базовых мерах по предотвращению распространения коронавируса. Там отметили, что ситуация с распространением инфекции в крае по-прежнему серьёзная: ежесуточный прирост новых случаев заболевания снижается медленно, и только за последнюю неделю положительные результаты тестов в среднем получали 111 человек в сутки (130 – в начале месяца).

"Показатель Rt (коэффициент распространения инфекции) на сегодняшний день в Алтайском крае составляет 0,95. О снятии ограничительных мер можно будет говорить, когда Rt не будет превышать 0,5", – сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

По данным на 24 марта, в Алтайском крае с начала пандемии выявили 46 403 инфицированных COVID-19, скончались 2615 пациентов. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 108 случаев коронавируса и 11 смертей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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