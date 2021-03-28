Автобус зажал руку сибирской школьницы и протащил её несколько метров

11-летняя девочка пострадала при выходе из автобуса маршрута № 359 на остановке 50 лет ВЛКСМ в Омске. О случившемся в группе "Аварийный Омск" рассказала мать школьницы, попросив откликнуться свидетелей случившегося.

По её словам, ребёнок начал выходить из автобуса, но вспомнил, что забыл в салоне рюкзак.

"Перед дверью развернулась и поскользнулась. Упала, взялась за поручень, чтобы встать. Водитель закрыл дверь и потащил ориентировочно 20 метров. Одна пассажирка была в салоне, закричала водителю, – рассказала возмущенная сибирячка. – Открыв дверь, ребёнок поднялся, забрал рюкзак. Водитель даже не встал, не осмотрел, не предложил помощь. Закрыл двери и уехал".

По словам женщины, девочка получила травмы мягких тканей. В подтверждение автор поста выложила фотографию руки с раной и огромным синяком.

Омичка уточнила, что обращалась за помощью в ГИБДД, а также засвидетельствовала травмы в травматологии. Водитель до сих пор не найден и не наказан, утверждает горожанка.