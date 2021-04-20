Экскурсоводы со всей Сибири съедутся в Алтайский край

Экотуризм станет одной из центральных тем съезда экскурсоводов Сибири, который пройдёт в Барнауле 28 апреля. Мероприятия съезда состоятся в рамках программы Международного туристского форума VISIT ALTAI, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Поучаствуют в съезде эксперты из Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерова, Екатеринбурга и Москвы. Среди спикеров – экскурсоводы, учёные, представители алтайских заповедников и Русского географического общества и прочие специалисты.

Мероприятия пройдут на двух площадках. Научные доклады прозвучат в рамках экспертной сессии в Алтайском государственном педагогическом университете, практики соберутся в центре "Мой бизнес". Большинство тем, заявленных в программе, посвящены экомаршрутам и экотуризму.

"Слушатели узнают о перспективах ТРК "Катунь" как центра природно-познавательного туризма мирового уровня и новых подходах в экотуризме на примере первой в России подводной экотропы в Алтайском биосферном заповеднике. На съезде будут говорить об успешных практиках Агентства стратегических инициатив по развитию экотуризма и архитектурно-этнографических экспозициях Кузбасского музея-заповедника. Эксперты помогут разобраться в том, что такое квестология в природных условиях, а также в законодательных новшествах, касающихся работы гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников", – говорится в сообщении.

Также на съезде представят новые региональные путеводители – "Путешествуй по Алтайскому краю" и "Пешком по Барнаулу".