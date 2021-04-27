Жительницу Краснодарского края осудят за ложный донос об изнасиловании в Заринске

Следственный комитет направил в суд уголовное дело против 29-летней жительницы Краснодарского края по ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос"). Женщина решила расквитаться с жителями Заринска, которые избили её мужа.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в январе 2021 года женщина отдыхала со своим мужем и подругой в одном из баров Заринска. Между её супругом и двумя посетителями заведения произошёл конфликт, который перерос в драку, после чего на место происшествия прибыли сотрудники полиции.
Кроме заявления об избиении супруга, женщина написала заявление о её изнасиловании участниками конфликта. В результате следователи выяснили, что изнасилования не было, из-за чего женщину и привлекли к уголовной ответственности.
Обвиняемая признала свою вину и объяснила свои действия желанием наказать обидчиков мужа по всей строгости.
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