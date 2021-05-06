Огромную Георгиевскую ленту разместили в Нагорном парке Барнаула накануне 9 мая

Гигантскую Георгиевскую ленту с орденом Отечественной войны 1941-1945 разместили в Нагорном парке у подножья букв "Барнаул". Размер конструкции – 9х60 метров, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.
Инициаторами установки ленты стало барнаульское отделении "Единой России", Фонд Владимира Шаманова "Защитники Отечества" и администрация краевой столицы.
"В этом году мы вместе с Фондом "Защитники Отечества" решили снова развернуть эту масштабную конструкцию в знак нашей благодарности и памяти о бессмертных подвигах тысяч земляков, защищавших рубежи нашей Родины во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Надеемся, что наша инициатива найдет отклик в сердцах барнаульцев: во время семейных прогулок родители, бабушки и дедушки будут передавать детям истории о родственниках-героях, а молодежь и взрослое население вспомнят факты из истории Отечества", – приводит мэрия слова руководитель аппарата администрации города Юрия Еремеева.
По его словам, впервые партийцы развернули черно-оранжевую ленту с орденом в прошлом году. Масштабный символ Великой Победы настолько полюбился горожанам, что единороссы получили сотни сообщений с просьбами ежегодно украшать Барнаул гигантской лентой.
В мэрии просят горожан бережно относиться к установленной конструкции как одному из главных символов Великой Победы.
Как ранее писал amic.ru, 829 продуктовых наборов и поздравительных открыток будут вручены ко Дню Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в Алтайском крае. Кроме того, корзину с продуктами получат награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма.
В продуктовую корзину включили колбасу, сыр, мёд, чай и другие товары. Наборы подготовлены за счёт средств краевого бюджета и сформированы из продуктов питания алтайских производителей.
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