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Почти как до пандемии, но не совсем. Как пройдёт 9 мая в Барнауле?

, ИА "Амител"
Ветеранов Великой Отечественной будут поздравлять концертами во дворах
День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Барнауле всё-таки состоятся, пусть и не в таком масштабе, как мы привыкли. Так, например, шествие "Бессмертного полка" состоится только онлайн. Подробнее об этом вы можете прочитать тут. А мы рассказываем, что интересного будет происходить в столице края в этот день. Но просим помнить: пандемия коронавируса всё ещё не закончилась, поэтому если пойдёте на праздник, соблюдайте осторожность, чтобы не подхватить COVID-19.

1
Как будут поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны?

Как и в 2020 году: во дворах домов, где живут ветераны, пройдут выездные концерты. Барнаульские артисты исполнят известные песни военных лет и поздравят воинов, отстоявших нашу страну в сороковые годы прошлого века.

Кроме концертов, во дворах ветеранов проведут мини-парады.

Впервые такой формат поздравлений в Барнауле опробовали в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия были отменены. Формат очень понравился и ветеранам, и барнаульцам, его просили сделать традиционным. Возможно, так и будет.
Важно: все эти мероприятия начнут проводить с 8 мая.

2
А в центре Барнаула какие-то мероприятия планируют 9 мая?

Да, запланированы. Как сообщили в администрации города, основные мероприятия традиционно будут проходить на площади Сахарова, площади Советов и Социалистическом проспекте.

На площади Сахарова

С 10:00 начнёт работу выставка военной техники. Недалеко в это же время начнёт работу пункт отбора граждан на военную службу по контракту.
С 12:00 на сцене пройдут выступления детских творческих коллективов города "Спасибо за мир на Земле!"
С 13:00 до 14:00 запланирован концерт Барнаульского духового оркестра.
В 14:00 обещают устроить прямое включение поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина. После этого начнётся молодёжная программа.
С 16:00 на сцене будут выступать музыканты филармонии Алтайского края. С 17:30 свою программу представит культурный центр ГУ МВД России.

Проспект Социалистический

С 9:00 до 14:00 на проспекте Социалистическом будет работать традиционный проект "Стена памяти".
А учащиеся школ представят проект "Детство, растоптанное войной".

Проспект Советов

В 12:00 стартует открытый легкоатлетический пробег "Кольцо Победы – 2021"

Набережная Оби

Здесь тоже будет большой концерт. С 15 часов можно будет увидеть и также станцевать вместе с детскими коллективами. В это же время здесь будет выступать Барнаульский духовой оркестр. Праздник продлится до 19:00.

3
А парада в этом году разве не будет?

По крайней мере, власти никакой информации об этом мероприятии не дают. Поэтому ответа у нас на этот вопрос нет. 

4
В центр не хочется ехать. А в районах города будет что-то интересное?

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы проведут все парки Барнаула. Подготовлено много конкурсов и развлечений. Так что выбор у барнаульцев и гостей города – широкий.

"Солнечный ветер": Праздник начнётся 9 мая в 13.00. Будет большой концерт "Победный май". Выступят детские творческие коллективы.

"Лесная сказка": Здесь тоже состоится праздничный театрализованный концерт с участием детских творческих коллективов. А также пройдут различные мастер-классы, конкурс детского рисунка, будет организована фотозона.

Парк "Арлекино": С 11:00 до 14:00 на большой сцене парка будут выступать творческие коллективы города. А с 14 до 17 часов в парке пройдёт спортивное мероприятие "Рекорд Победы": предполагается, что все участники в общем отожмутся столько раз, сколько прошло дней от окончания войны до 9 мая 2021 года. Также в этот день состоятся соревнования по шахматам, выступления кинологов, будет работать выставка военной техники.

Центральный парк: С 11:00 до 19:00 состоится праздничная программа "Ликующий май".
"Изумрудный парк": В 12 часов начнётся концерт "Великая победа".

5
А салют в честь Дня Победы будет?
Пока неизвестно. В официальной программе от администрации Барнаула фейерверк не указан. Возможно, точную информацию о салюте власти скажут на следующей неделе. 
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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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