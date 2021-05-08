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В Барнауле мобильные пункты вакцинации на выходных будут работать по особому графику

, ИА "Амител"
8 и 10 мая привиться от ковида можно будет в пригороде
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Передвижные пункты вакцинации против коронавируса в Барнауле на выходных будут работать по новому графику, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, передвижной пункт с площади Сахарова начал работать в пригороде Центрального района, график у него следующий:

  • 8 мая – в поселке Черницк на базе ФАПа по адресу: ул. Новостройка, 2а. С 8:00 до 14:00;
  • 10 мая – в посёлке Сибирская долина на базе ТОС "Сибирская долина" по адресу: ул. Житомирская, 26а. С 10:00 до 14:00.

9 мая этот же комплекс вновь будет работать на площади Сахарова. Также продолжают работать комплексы у торговых центров "Пионер" и "Весна". Они ежедневно ждут барнаульцев и гостей города с 10:00 до 16:00, отметили в пресс-службе.

На сегодня в крае 139 тысяч человек уже полностью привиты от коронавируса, а почти 62 тысячи человек поставили одну из двух прививок.

Напомним, для вакцинации в комплексах предварительная запись не нужна. С собой нужно взять только полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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