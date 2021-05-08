В Барнауле мобильные пункты вакцинации на выходных будут работать по особому графику

Передвижные пункты вакцинации против коронавируса в Барнауле на выходных будут работать по новому графику, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, передвижной пункт с площади Сахарова начал работать в пригороде Центрального района, график у него следующий:
- 8 мая – в поселке Черницк на базе ФАПа по адресу: ул. Новостройка, 2а. С 8:00 до 14:00;
- 10 мая – в посёлке Сибирская долина на базе ТОС "Сибирская долина" по адресу: ул. Житомирская, 26а. С 10:00 до 14:00.
9 мая этот же комплекс вновь будет работать на площади Сахарова. Также продолжают работать комплексы у торговых центров "Пионер" и "Весна". Они ежедневно ждут барнаульцев и гостей города с 10:00 до 16:00, отметили в пресс-службе.
На сегодня в крае 139 тысяч человек уже полностью привиты от коронавируса, а почти 62 тысячи человек поставили одну из двух прививок.
Напомним, для вакцинации в комплексах предварительная запись не нужна. С собой нужно взять только полис ОМС, паспорт и СНИЛС.
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