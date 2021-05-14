13 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 13 случаев COVID-19, общее число заболевших за весь период в регионе выросло до 16 875. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает оперштаб.
Диагноз подтвердился у пяти жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Майминского района, у двух жителей Онгудайского района, у жителя Улаганского района и у жителя Шебалинского района.
Выздоровели за всё время в регионе 16 559 пациентов, в том числе восемь – за последние сутки.
Скончались ещё двое человек с COVID-19. Всего в Горном Алтае зафиксировали 273 летальных случая.
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