В Алтайском заповеднике открыли центр реабилитации медвежат-сирот

На территории Алтайского заповедника отрылся центр реабилитации для медвежат-сирот. Об этом сообщает официальный сайт заказника.

Мысль о проведении реабилитационного периода и последующем выпуске медвежат-сирот на территории заповедника возникала неоднократно. Практически каждый год в Алтайский заповедник поступают предложения забрать медвежат, которые по разным причинам оказались у людей.

Создала центр реабилитации семья Пажетновых, которая уже три поколения работает с осиротевшими медвежатами. Она будет консультировать сотрудников заповедника в вопросах содержания и реабилитации зверей.

Первых питомцев долго ждать не пришлось. Ими стали медведи Машка и Мишка. Для них подготовили специальный вольер размером 10х10 метров. Он окружён электрозабором для защиты от диких животных заповедника.

"Чтобы медвежата не покинули ограждение, изнутри также проходит "электропастух", с которым им пришлось познакомиться в первые минуты после выпуска, – уточнили в заказнике. – Внутри вольера растёт несколько берёз, которые дают тень животным, служат тренажёром и местом спасения в случае проникновения хищников".

Выпускать животных в дикую природу планируют в августе, когда они уже станут способны самостоятельно добывать пропитание.