Недельный рекорд заболеваемости ковидом зафиксировали на Алтае

В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 23 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона. Это наиболее высокий показатель за неделю.

Диагноз подтвердился у 10 жителей Кош-Агачского района, у пяти жителей Улаганского района, у трёх жителей Турочакского района, у двух жителей Майминского района, у жителя города Горно-Алтайска, у жителя Усть-Канского района, у жителя Шебалинского района.

За весь период в регионе зафиксировали 17 320 заболевших. Выздоровели из этого числа 16 798 пациентов, в том числе 15 – за последние сутки.

Ранее в Горном Алтае умерло 284 пациента с коронавирусом. Непосредственно от ковида из этого числа скончались 239 человек.

Напомним, на этой неделе оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Республике Алтай объявил о решении запретить проведение спортивных и массовых мероприятий в Кош-Агачском районе.

Соответствующая мера принята в связи с ростом заболеваемости на 28,7% за неделю. На это муниципальное образование пришлось 58% заболевших за указанный период.