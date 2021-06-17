Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на российской трассе

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области

Четыре человека стали жертвами страшного ДТП в Скопинском районе Рязанской области, сообщает региональное УМВД.

Авария произошла вечером 16 июня на 251-м километре трассы Р-22 "Каспий". По предварительной информации, 48-летний водитель ВАЗ-21124 не справился с управлением и столкнулся с грузовиком MAN, который ехал во встречном направлении.

"В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ, возраст которых уточняется. Несовершеннолетних среди погибших нет. Водитель грузового автомобиля за медицинской помощью не обращался", – говорится в сообщении.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Выясняются все обстоятельства ДТП.