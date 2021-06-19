Такой день. Нашествие мошек и град в Новоалтайске

Молния ударила в трамвай в Бийске. Инцидент произошёл на Коммунарском проспекте около 19:00. Согласно видеозаписям очевидцев, после удара молнии проводку электротранспорта замкнуло, а на крыше начался пожар.

Днём 19 июня в Новоалтайске пошёл сильный град. Его размеры, по словам местных жителей, достигали величины грецкого ореха. Те, кого град застал в дороге, нашли выход: водители "забились" под мост, чтобы переждать непогоду.

Опытный пилот и инструктор курсантов Барнаульского института авиации, 53-летний Александр Шейкин погиб при крушении самолёта с парашютистами в Кемеровской области.

26-летний житель Рубцовска обратился в полицию и рассказал о том, что неизвестные похитили у него 500 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что мужчина стал жертвой мошенников.

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 составляет 52 862 человека.

Барнаульский Чистомэн опубликовал обращение к жителям города. Он убирает улицы краевой столицы с конца мая, но мусора меньше не становится.

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о проблемах в работе 113-го автобусного маршрута. Вечером садоводы с трудом возвращаются домой.

Полчища мошек сводят с ума жителей Алтайского края. Маленькие, но такие надоедливые насекомые, укус которых очень болезненный, проявляют особую активность вечером, но и днём некоторые из их братии не дремлют. Причём в этом году от них нет покоя не только возле водоёмов, но и в черте Барнаула. Учёные отмечают, что этот период по численности гнуса уже сейчас можно назвать аномальным, а пик мошкары ещё впереди. В связи с тем, что всем, по всей видимости, предстоит пережить непростое лето, amic.ru решил собрать самые действенные средства борьбы с мошками.