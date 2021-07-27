Алтайское озеро вошло в десятку наиболее популярных в России

Алтайский край вошёл в десятку самых желанных направлений для отдыха на пресноводных водоёмах в августе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провёл онлайн-сервис бронирования жилья для путешествий tvil.ru.
По информации сервиса, отдыхающие бронируют отдых на озёрах на период от 2 до 11 ночей и тратят на проживание от 2 до 6 тысяч рублей в сутки.
Так, в Яровом средние траты на аренду жилья в сутки составили 2866 рублей, а среднее количество забронированных ночей – 6.
Пятёрка лидеров выглядит следующим образом:
- Саки – 2758 руб. / 11 ночей;*
- Осташков – 6017 руб. / 6 ночей;
- Банное – 4 202 руб. / 4 ночи;
- Соль-Илецк – 1 921 руб. / 7 ночей;
- Петрозаводск – 3498 руб. / 5 ночей.
Отмечается, что список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 по 31 августа 2021 года.
Комментарии
...для отдыха на пресноводных водоёмах в августе.
С каких это пор Яровое стало пресноводным?
Ну неужели наше Яровое менее притягательное, чем Саки и Банное?
Горькое в Гуселетово мне заменило и Черное и Средиземное. Сервис конечно слабый. Туалеты допотопные. База Гуселтовские плевать. Остальное норма.
в Яровом средние траты на аренду жилья в сутки составили 2866 рублей
просто переночевать - дороговато