Алтайское озеро вошло в десятку наиболее популярных в России

Алтайский край вошёл в десятку самых желанных направлений для отдыха на пресноводных водоёмах в августе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провёл онлайн-сервис бронирования жилья для путешествий tvil.ru.

По информации сервиса, отдыхающие бронируют отдых на озёрах на период от 2 до 11 ночей и тратят на проживание от 2 до 6 тысяч рублей в сутки.

Так, в Яровом средние траты на аренду жилья в сутки составили 2866 рублей, а среднее количество забронированных ночей – 6.

Пятёрка лидеров выглядит следующим образом:

Саки – 2758 руб. / 11 ночей;* Осташков – 6017 руб. / 6 ночей; Банное – 4 202 руб. / 4 ночи; Соль-Илецк – 1 921 руб. / 7 ночей; Петрозаводск – 3498 руб. / 5 ночей.

Отмечается, что список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 по 31 августа 2021 года.