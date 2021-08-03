"Это неуважение". Актёры МХАТ требуют выгнать Бузову из труппы

Актёры МХАТ потребовали от руководства увольнения Ольги Бузовой. Сотрудники театра угрожают уйти из труппы в случае отказа.
"Мы не будем выступать на сцене МХАТа, пока Ольга Бузова не уйдёт из труппы. Мы считаем это неуважением. Если вы хотите, чтобы в театре работали такие бездари, то набирайте новую команду, а мы найдём себе театр с руководством поадекватнее", – публикует обращение актёров портал Popcake.tv.
Больше всего люди недовольны разницей в зарплатах. В среднем сотрудники театра получают около 50 тысяч рублей, а Бузова за два спектакля заработала более 200 тысяч.
В руководстве МХАТ работой Бузовой довольны и увольнять её не собираются.
Ранее сообщалось, что певица и телеведущая Ольга Бузова продлила контракт с Московским художественным академическим театром имени М. Горького ещё на один сезон. Она будет играть роль в спектакле "Чудесный грузин".
Комментарии
Кто это?
Воистину ТЕАТР АБСУРДА
Если Бузова делает кассу, то с какого перепугу она должна эта делать за оклад?
Поддерживаю!!!
3.08.2021 16:35
АБОРИГЕН
Если Бузова делает кассу, то с какого перепугу она должна эта делать за оклад?
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Как актриса она бездарь. Но, думаю, вполне может делать кассу, если на нее идут посмотреть люди, как на зверька из зоопарка.
МХАТовцы такие прям все талантливые, можно подумать. Большинство просто из мажорных семей.
В среднем сотрудники театра получают около 50 тысяч рублей
Примерно как врачи