"Это неуважение". Актёры МХАТ требуют выгнать Бузову из труппы

Актёры МХАТ потребовали от руководства увольнения Ольги Бузовой. Сотрудники театра угрожают уйти из труппы в случае отказа.

"Мы не будем выступать на сцене МХАТа, пока Ольга Бузова не уйдёт из труппы. Мы считаем это неуважением. Если вы хотите, чтобы в театре работали такие бездари, то набирайте новую команду, а мы найдём себе театр с руководством поадекватнее", – публикует обращение актёров портал Popcake.tv.

Больше всего люди недовольны разницей в зарплатах. В среднем сотрудники театра получают около 50 тысяч рублей, а Бузова за два спектакля заработала более 200 тысяч.

В руководстве МХАТ работой Бузовой довольны и увольнять её не собираются.

Ранее сообщалось, что певица и телеведущая Ольга Бузова продлила контракт с Московским художественным академическим театром имени М. Горького ещё на один сезон. Она будет играть роль в спектакле "Чудесный грузин".