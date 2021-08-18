Около 1,5 тысячи человек в Алтайском крае ежегодно заболевают раком лёгких

Алтайские онкологи рассказали о том, что рак лёгких может очень быстро убить человека или сделать его глубоким инвалидом. Для того чтобы избежать серьёзных последствий, врачи рекомендуют своевременно проходить обследование.

По словам специалистов, в Алтайском крае ежегодно выявляют около 1500 пациентов со злокачественными новообразованиями лёгких. Только у 27% из них болезнь диагностируют на ранней стадии. Врачи отмечают, что такие симптомы, как кашель, одышка и повышение температуры тела могут проявляться только на поздних стадиях развития болезни.

"Чем раньше обнаружить болезнь, тем лучше прогноз. Так, если рак лёгкого диагностирован на первой стадии, то пятилетняя выживаемость может достигать 70-90%, уже на второй стадии – не превышает 60%, если же диагноз поставлен на четвёртой стадии, когда опухоль уже метастазирует, то пятилетняя выживаемость едва может превысить 10%", – предупредили специалисты алтайского онкоцентра.