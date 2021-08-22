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Шедеврально. Нежный черничный пирог со вкусом лета

, ИА "Амител"
Безумно вкусно и восхитительно просто

Даже если лето заканчивается, это не повод для грусти. Тем более что в любой момент создать летнее настроение поможет нежнейший и простой в приготовлении и быстрый в поедании сметанно-черничный пирог от фудблогера Софи. Итак, готовим!

Черничный пирог

Что потребуется?

Тесто:

  • 150 г сливочного масла (предварительно достать из холодильника)
  • 70 г сахара
  • 1 куриное яйцо
  • 200 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Начинка:

  • 250 г сметаны
  • 50 г сахарной пудры
  • 1 куриное яйцо
  • для аромата добавьте пару капель ванильного экстракта или ванильного сахара. Если нет, то цедра лимона также внесёт свои нотки
  • 300 г черники. Со свежей, конечно, будет просто идеально! Но и замороженная прекрасно выполнит свою роль

Как готовить?

1. Для теста размягчённое сливочное масло смешать до однородности с сахаром, ввести яйцо и ещё раз хорошо перемешать венчиком. Далее всыпать соединённую с разрыхлителем муку и замесить очень мягкое тесто. Жаропрочную форму застелить пергаментом и выложить руками (лучше всего их немного смочить водой), формируя высокие бортики (они при выпекании немного слезут). На время приготовления начинки отправить получившуюся основу в холод и поставить духовой шкаф разогреваться на 180°С.

2. Для начинки сметану смешать с сахарной пудрой, ванилью и яйцом до однородности. Ягоду промыть и дать стечь лишней влаге.

3. Основу выпекать в течение 10 минут при 180°С, затем влить туда сметанную заливку и сверху посыпать ягодой

4. Выпекать при 180°С в течение 30 минут

Приятного аппетита! Другие рецепты от Софьи смотрите в её Instagram.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

22.08.2021 12:12
- гость -

Чернику так-то в июле собирают.

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