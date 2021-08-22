Шедеврально. Нежный черничный пирог со вкусом лета

Даже если лето заканчивается, это не повод для грусти. Тем более что в любой момент создать летнее настроение поможет нежнейший и простой в приготовлении и быстрый в поедании сметанно-черничный пирог от фудблогера Софи. Итак, готовим!
Черничный пирог
Что потребуется?
Тесто:
- 150 г сливочного масла (предварительно достать из холодильника)
- 70 г сахара
- 1 куриное яйцо
- 200 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
Начинка:
- 250 г сметаны
- 50 г сахарной пудры
- 1 куриное яйцо
- для аромата добавьте пару капель ванильного экстракта или ванильного сахара. Если нет, то цедра лимона также внесёт свои нотки
- 300 г черники. Со свежей, конечно, будет просто идеально! Но и замороженная прекрасно выполнит свою роль
Как готовить?
1. Для теста размягчённое сливочное масло смешать до однородности с сахаром, ввести яйцо и ещё раз хорошо перемешать венчиком. Далее всыпать соединённую с разрыхлителем муку и замесить очень мягкое тесто. Жаропрочную форму застелить пергаментом и выложить руками (лучше всего их немного смочить водой), формируя высокие бортики (они при выпекании немного слезут). На время приготовления начинки отправить получившуюся основу в холод и поставить духовой шкаф разогреваться на 180°С.
2. Для начинки сметану смешать с сахарной пудрой, ванилью и яйцом до однородности. Ягоду промыть и дать стечь лишней влаге.
3. Основу выпекать в течение 10 минут при 180°С, затем влить туда сметанную заливку и сверху посыпать ягодой
4. Выпекать при 180°С в течение 30 минут
Приятного аппетита! Другие рецепты от Софьи смотрите в её Instagram.
Комментарии
Чернику так-то в июле собирают.