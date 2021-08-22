Шедеврально. Нежный черничный пирог со вкусом лета

Даже если лето заканчивается, это не повод для грусти. Тем более что в любой момент создать летнее настроение поможет нежнейший и простой в приготовлении и быстрый в поедании сметанно-черничный пирог от фудблогера Софи. Итак, готовим!

Черничный пирог

Что потребуется?

Тесто:

150 г сливочного масла (предварительно достать из холодильника)

70 г сахара

1 куриное яйцо

200 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

Начинка:

250 г сметаны

50 г сахарной пудры

1 куриное яйцо

для аромата добавьте пару капель ванильного экстракта или ванильного сахара. Если нет, то цедра лимона также внесёт свои нотки

300 г черники. Со свежей, конечно, будет просто идеально! Но и замороженная прекрасно выполнит свою роль

Как готовить?

1. Для теста размягчённое сливочное масло смешать до однородности с сахаром, ввести яйцо и ещё раз хорошо перемешать венчиком. Далее всыпать соединённую с разрыхлителем муку и замесить очень мягкое тесто. Жаропрочную форму застелить пергаментом и выложить руками (лучше всего их немного смочить водой), формируя высокие бортики (они при выпекании немного слезут). На время приготовления начинки отправить получившуюся основу в холод и поставить духовой шкаф разогреваться на 180°С.

2. Для начинки сметану смешать с сахарной пудрой, ванилью и яйцом до однородности. Ягоду промыть и дать стечь лишней влаге.

3. Основу выпекать в течение 10 минут при 180°С, затем влить туда сметанную заливку и сверху посыпать ягодой

4. Выпекать при 180°С в течение 30 минут

Приятного аппетита! Другие рецепты от Софьи смотрите в её Instagram.