На Алтае будут судить трёх подростков за угон автомобиля у односельчанина

Трое подростков 14-ти и 15-ти лет предстанут перед судом по обвинению в угоне автомобиля, сообщает пресс-служба СКР по Алтайскому краю.

Происшествие случилось в конце июня в Красногорском районе. В вечернее время парни во время прогулки по селу заметили в ограде односельчанина отечественный автомобиль и решили на нём покататься.

"Они выкатили его за ограду, после чего завели и уехали. Покатавшись по населённому пункту, обвиняемые оставили автомобиль на участке местности и скрылись", – сказано в сообщении.

Злоумышленников задержали, они признали свою вину. Уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершённое группой лиц по предварительному сговору" передали в суд.