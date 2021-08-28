Силовики пришли к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну

Силовики ночью пришли к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну для проведения следственных действий. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

Отмечается, что в Россию Тиль Линдеман приехал, чтобы выступить на фестивале "Макларин" и в поддержку партии "Родина". Здесь он поселился в Тверской области в комплексе "Завидово", туда же и приходили следователи.

Отмечается, что один из представителей группы был задержан из-за конфликта с правоохранителями. Что стало причиной их визита, пока неизвестно.

Ранее солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн в честь выхода сольного сингла Ich hasse Kinder поблагодарил на русском языке детей, снявшихся в клипе.