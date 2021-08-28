Стало известно, зачем полицейские приходили к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну

Во время ночного визита правоохранители предупредили солиста группы Rammstein Тилля Линдемана о необходимости соблюдения антиковидных мер. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

"Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался, несмотря на ограничения по проведению массовых мероприятий", – рассказал собеседник агентства.

Официальные источники или представители артиста пока ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что силовики ночью пришли к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну для проведения следственных действий. Одного из представителей артиста якобы задержали.