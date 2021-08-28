Россияне назвали "Войну и мир" лучшим произведением художественной литературы

Россияне назвали "Войну и мир" Льва Толстого лучшим художественным произведением всех времён. Об этом сказано в результатах опроса, проведённого сервисом SuperJob.

Согласно результатам исследования, на втором месте по предпочтениям у россиян оказался роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", за который проголосовали 11% участников опроса.

С большим отрывом от лидеров списка наиболее популярных книг третье место занял роман "Преступление и наказание" Фёдора Достоевского, за который проголосовали 2% респондентов, сообщает "Интерфакс".

Ранее россияне признали комедию Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" лучшей экранизацией классики.