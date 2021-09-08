На Алтае мужчина так хотел увидеть сына, что чуть не отпилил голову знакомой

В Горно-Алтайске мужчина угрожал убить знакомую бензопилой, женщина обратилась в полицию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Предварительно установлено, что горожанин был в плохих отношениях с бывшей сожительницей: она не позволяла ему общаться с сыном. В день инцидента он увидел на улице знакомую, которая вместе с его ребёнком шла к себе домой.

"Предположив, что его бывшая сожительница может находиться у неё в гостях, мужчина решил силой забрать ребёнка. Вооружившись бензопилой, он отправился домой к потерпевшей. На крыльце его встретили хозяева. На просьбу отдать ему сына он получил отказ. Разозлившись, мужчина схватил хозяйку дома, повалил её на землю, поднёс заведённую бензопилу к её горлу, высказывая в её адрес угрозу убийством", – говорится в сообщении.

После этого мужчина всё же успокоился и ушёл. Вскоре его задержали и доставили в отдел полиции, где он и признался в содеянном. Уголовное дело возбудили по статье "Угроза убийством".