На Алтае мужчина так хотел увидеть сына, что чуть не отпилил голову знакомой

В Горно-Алтайске мужчина угрожал убить знакомую бензопилой, женщина обратилась в полицию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
Предварительно установлено, что горожанин был в плохих отношениях с бывшей сожительницей: она не позволяла ему общаться с сыном. В день инцидента он увидел на улице знакомую, которая вместе с его ребёнком шла к себе домой.
"Предположив, что его бывшая сожительница может находиться у неё в гостях, мужчина решил силой забрать ребёнка. Вооружившись бензопилой, он отправился домой к потерпевшей. На крыльце его встретили хозяева. На просьбу отдать ему сына он получил отказ. Разозлившись, мужчина схватил хозяйку дома, повалил её на землю, поднёс заведённую бензопилу к её горлу, высказывая в её адрес угрозу убийством", – говорится в сообщении.
После этого мужчина всё же успокоился и ушёл. Вскоре его задержали и доставили в отдел полиции, где он и признался в содеянном. Уголовное дело возбудили по статье "Угроза убийством".
Комментарии
Разница между отпилом и понтом в сроках небольшая
правильно. пусть алименты платит и не отсвечивает.
вот позиция государства.
иногда кажется, что мусульнанский мир намного мудрее в этом плане, хотя и не без перегибов
Как алименты платить, бабы бегают по приставам, а как ребенка отцу увидеть, так нельзя!
8.09.2021 10:03
Cправедливый
1. "Сожительница" как бы подразумевает, что брака там не было. Так что и алиментов, скорее всего, тоже. Если так хотел сына, чего не женился?
2. Судя по действиям мужчины, с головой там явный непорядок, так что вполне вероятно, мать правильно не хотела его общения с ребенком.
3. Знакомые не имели никакого права отдавать ему ребенка, так что его выходка - бред.
8.09.2021 10:24
- гость -
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1. Алименты могут взыскать с родителя и без заключения брака.
2. Если бы у него было с головой совсем не в порядке, я думаю, он бы завершил задуманное.
3. У знакомых вообще никаких прав нет на его ребенка! Так что их выходка - это бред! А его выходка - это глупость или отчаяние!
8.09.2021 10:24
- гость -
Зачем ему жениться на ней, если он уже понял, что она неадекват?
Почему люди рассуждают с точки зрения "мать/женщина всегда права"?
8.09.2021 10:42
- гость -
Эм... В какой момент понял?) Жил с ней, ребенка зачал, уже зная, что она неадекват?) Так вопрос тогда к нему - зачем ребенок от той, кого считаешь неадекватом? То есть жить и ребенка от нее иметь можно, а жениться незачем, ибо неадекват? Ну такая себе логика. Претензии к женщине, что -де не смотрит, за кого замуж выходит, предъявлять можно, а в обратную сторону это не работает, да?)))
Почему люди рассуждают с точки зрения "мать/женщина всегда права"?
Не-а. Не всегда. Но в данном конкретном случае не женщина за пилу хваталась.
8.09.2021 10:41
Cправедливый
3. Вас попросили присмотреть за ребенком. Приходит хрен с горы и требует ребенка отдать не матери, а ему. Отдадите?
2. Вот бы разбираться, совсем у него кукуха поехала, или частично. Голову отрежет, если что, или только палец.
1. Если алименты взыскивали, то ситуация еще более странная - то есть мужчина так хотел того ребенка, что аж за пилу схватился. Но при этом он а) не женился на его матери (или она за него не пошла, что тоже наводит на мысли) б) сам он ребенка, выходит, не содержал, раз пришлось подавать на алименты.
8.09.2021 11:01
- гость -
3. Это не хрен с горы а Отец ребенка, который имеет на него равные права с Матерью
8.09.2021 11:22
- гость -
Вам ребенка отдала мать. Ей вы и должны вернуть. Мало ли кто какие права имеет, вы о том вообще можете быть не в курсе, да и не обязаны. "Отец", судя по всему, в отцах официально не состоял, и не факт, что вообще был в свидетельство о рождении вписан. Знакомые матери как раз были правы. Этому "отцу" и из садика бы ребенка не отдали, и из школы.