В Алтайском крае за сутки выявили 239 случаев коронавируса

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 239 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 72 843, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+61 человек за сутки), Рубцовске (+23), Бийске (+19), Славгороде (+12), Заринске (+11) и Алейске (+10).

Выздоровели за весь период 56 074 человека, в том числе 104 – за последние сутки.

Скончались ещё 24 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4950 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 529 заражённых, из них 214 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 1042 койки.