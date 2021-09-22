"Ждёте зиму?" Первый снег выпал в окрестностях Телецкого озера на Алтае

На Телецком озере выпал первый снег. Снимки заснеженных склонов горы Кокуя опубликовали в Instagram-аккаунте _gorno_altaysk_one.

"Ждёте зиму?" – подписал публикацию автор поста.

На фотографиях видно, что осадки покрыли как подъёмник, так и постройки на склоне возвышенности.

В комментариях пользователи соцсети признались, что очень ждут снега и начала зимы, а ещё часть удивились, что возле Телецкого озера есть канатная дорога.

Напомним, 21 сентября временный снежный покров установился на Манжероке, а 20-го первый снег выпал на Семинском перевале.